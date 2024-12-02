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Невероятно сильный пресс вам гарантирован после этого необычного упражнения

1:13
Спорт

Если вы хотите добиться красивого и рельефного пресса, это упражнение для вас.

Фитнес
Фото: flickr.com by PTPioneer, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Фитнес

"Мёртвый жук" — недооцененное секретное оружие для профилактики и лечения болей в спине и укрепления корпуса.

Техника выполнения:

  • Лягте на спину на удобную поверхность, например, на мягкий коврик. Вытяните руки над головой так, чтобы они были прямо над плечами, и поднимите ноги так, чтобы колени были над бедрами. Это исходная позиция мертвого жука.
  • Задействуйте корпус, напрягая его, как будто готовясь к удару животом, и прижмите поясницу к полу, наклонив таз.
  • Отведите одну руку назад за себя (доставая большим пальцем пол) и одновременно опустите противоположную ногу к полу медленно. Вы можете держать колено, которое опускается вниз, согнутым или выпрямить его для большей сложности.
  • Обязательно держите поясницу прижатой к полу, ребра вниз. Верните конечности в исходное положение мертвого жука и повторите упражнение с противоположной рукой и ногой.
  • Чтобы усложнить задачу, держите голову над землей, пишет Shape. com.

Уточнения

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness — «соответствие, годность, приспособленность», от fit — «соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме») — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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