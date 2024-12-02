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5 шагов к идеальной утренней тренировке

2:28
Спорт

На сегодняшний день контент об утренней тренировке — последний писк моды в соцсетях.

Девушка тренируется
Фото: commons.wikimedia.org by Nikiwiki242, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Девушка тренируется

"Ваша утренняя тренировка и сопутствующая ей рутина не должны отражать то, что вы видите в своей ленте. Тогда вы будете эффективно использовать утренние часы", — говорит Алена Лучиани, магистр наук, специалист по силовым тренировкам и кондиционированию, основатель Training2xl.

Эксперты Shape. com перечислили пять шагов к идеальному утру, наполненному упражнениями, хорошей едой и чашкой кофе.

Подумайте, почему вы хотите заниматься спортом по утрам? Утренние тренировки имеют свои преимущества. Занятия спортом позволяют вам начать свой день, делая что-то для себя, говорит Лучиани.

Одно исследование показало, что люди, которые занимались спортом по утрам, реже ели вредную пищу и были более активны в течение дня, чем те, кто вообще не занимался спортом. И, конечно, если вы начинающий создатель контента, есть дополнительное преимущество в виде возможности похвастаться этим в интернете.

Первый шаг

Убедитесь, что вы хотите заниматься спортом по утрам и что ваш интерес не вытекает из мифа о том, что утренние тренировки — это элита, популяризированная блогерами в соцсетях.

Второй шаг

Установите будильник в другом конце комнаты. Это заставит вас физически встать с кровати, что может сломить сильное желание нажать кнопку повтора.

Третий шаг

Выпейте стакан воды с добавлением пакетика электролитного порошка. Это поможет вашему организму усвоить воду, которую вы пьете. Натрий и калий могут уменьшить мышечные спазмы и предотвратить послетренировочные спады, вызванные обезвоживанием во время сна.

Четвёртый шаг

Чтобы получить компоненты, повышающие производительность, а также прилив энергии, выпейте одну-две чашки кофе перед походом в спортзал — в идеале за целый час до основной части тренировки.

Пятый шаг

Правильно перекусывайте до и после тренировки. До занятия можно съесть что-то небольшое с углеводами и белками, например, греческий йогурт с фруктами, банан с ореховым маслом или творог с фруктами. Это даст вам необходимое топливо для предстоящей тренировки.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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