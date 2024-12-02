Министр спорта Дегтярев стал единственным кандидатом на пост главы ОКР

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Министр спорта России Михаил Дегтярев станет единственным претендентом на должность главы Олимпийского комитета России (ОКР). Об этом сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на источник.

Фото: commons.wikimedia Михаил Дегтярев

По правилам ОКР, срок подачи заявок для участия в выборах истекает за 15 дней до голосования, которое запланировано на 13 декабря. Выборы главы комитета будут проводиться без альтернативы, поскольку больше никаких заявок не поступило.

26 ноября стало известно, что Российский футбольный союз (РФС) выдвинул Дегтярева в кандидаты на пост руководителя ОКР. Это решение было принято во время заседания бюро исполкома РФС.

Напомним, что 15 октября Станислав Поздняков объявил об уходе с поста главы ОКР и будет исполнять свои обязанности до проведения досрочных выборов нового руководства.

Уточнения

Михаи́л Влади́мирович Дегтярёв (род. 10 июля 1981, Куйбышев) — российский государственный, политический и общественный деятель. Министр спорта Российской Федерации с 14 мая 2024 года. Кандидат юридических наук (2020).





Олимпи́йский комите́т Росси́и (ОКР, англ. Russian Olympic Committee (ROC)) — организация, представляющая страну в международном олимпийском движении, национальный олимпийский комитет (НОК) России.

