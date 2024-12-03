Первые шаги в спортзале: как правильно тренироваться самостоятельно

3:05 Your browser does not support the audio element. Спорт

По статистике, половина новичков в тренажерных залах предпочитают заниматься самостоятельно.

Фото: commons.wikimedia.org by Jajone86, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Девушка выполняет приседания со штангой

Если вы только что приобрели абонемент и планируете сделать спорт частью своей жизни, важно правильно организовать занятия.

Ниже — советы, как уверенно начать тренировки без тренера.

Подготовка к тренировке

Собирайте вещи для спортзала так, чтобы это стало вашим ритуалом. Удобная экипировка и комфортные условия помогают настроиться на продуктивную тренировку. Что необходимо взять с собой:

Спортивная форма : майка, шорты или лонгслив и брюки, носки.

: майка, шорты или лонгслив и брюки, носки. Удобная обувь на плоской подошве : особенно важно, если планируете работать с тяжелыми весами.

: особенно важно, если планируете работать с тяжелыми весами. Бутылка с водой : пить воду во время тренировок не только можно, но и нужно для поддержания водно-солевого баланса.

: пить воду во время тренировок не только можно, но и нужно для поддержания водно-солевого баланса. Полотенце и средства личной гигиены: гель, шампунь и тапочки для душа пригодятся после занятий.

Ведение дневника тренировок

Заведите дневник, чтобы фиксировать ваш прогресс. Отмечайте:

Названия упражнений.

Используемый вес и количество повторений.

Время отдыха между подходами.

Общее количество тренировок в неделю.

Регулярное ведение записей поможет отслеживать результаты, укрепить мотивацию и не забрасывать занятия даже в моменты, когда энтузиазм ослабевает.

Как составить программу тренировок

Новичкам важно определиться с целями и распределить нагрузки:

Для похудения ключевую роль играет питание, а тренировки помогут сжечь дополнительные калории.

Для набора мышечной массы придется работать с прогрессивной нагрузкой.

Если ваша цель — поддержание формы, выберите удобный для вас формат занятий: проработка всего тела за одну тренировку или распределение нагрузки по группам мышц.

Как начать тренировку

Успех тренировки начинается с разминки. Уделите 10 минут подготовке мышц и суставов.

Основные рекомендации:

Работайте с посильным весом , постепенно увеличивая нагрузку.

, постепенно увеличивая нагрузку. Выполняйте 2–3 подхода по 8–12 повторений , отдыхая 2–3 минуты между подходами.

, отдыхая 2–3 минуты между подходами. Сосредоточьтесь на технике: она важнее, чем количество повторений или используемый вес.

Советы для уверенного старта

Возьмите стартовую тренировку с тренером : многие фитнес-клубы предлагают её бесплатно. Это поможет освоить тренажеры и зоны зала.

: многие фитнес-клубы предлагают её бесплатно. Это поможет освоить тренажеры и зоны зала. Не бойтесь задавать вопросы : дежурные тренеры и опытные посетители всегда готовы помочь.

: дежурные тренеры и опытные посетители всегда готовы помочь. Не стремитесь к максимуму с первых занятий : начните с умеренных нагрузок и увеличивайте их постепенно.

: начните с умеренных нагрузок и увеличивайте их постепенно. Обеспечьте восстановление : полноценный сон и сбалансированное питание — основа вашего прогресса.

: полноценный сон и сбалансированное питание — основа вашего прогресса. Сделайте спорт привычкой: регулярные занятия укрепят ваше здоровье и добавят уверенности.

Уточнения

Спорти́вный зал (спортза́л, так же тренажёрный зал), разг. качалка - специально оборудованное помещение, в том числе инвентарём, и предназначенное для проведения тренировок, спортивных игр, занятий спортом или физической культурой.

