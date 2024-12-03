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Тренировки, которые убивают: чего нельзя делать на занятиях

3:10
Спорт

Медики часто рекомендуют выбирать физкультуру вместо профессионального спорта.

танцы
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
танцы

Основное отличие в уровне нагрузки: физкультура подразумевает умеренные тренировки, которые положительно влияют на здоровье, в то время как профессиональный спорт связан с повышенными рисками для организма.

Например, исследование Американской коллегии кардиологов показало, что у бывших профессиональных спортсменов вероятность развития аритмии в 5,5 раз выше, чем у обычных людей.

Основные принципы безопасных тренировок

Чтобы спорт приносил пользу, следуйте правилам:

  • Убедитесь, что выбранная активность подходит вашему уровню подготовки.
  • Постепенно увеличивайте нагрузки: начните с низкой интенсивности и плавно повышайте продолжительность тренировок.
  • Поддерживайте частоту сердечных сокращений (ЧСС) в диапазоне 50–85% от максимальной. Максимальная ЧСС вычисляется по формуле: 220 минус ваш возраст.
  • В жару тренируйтесь утром или в помещениях, пейте больше воды и выбирайте менее интенсивные нагрузки.

Аэробные и анаэробные нагрузки: что выбрать

Существует два вида физической активности:

  • Анаэробная нагрузка: короткие и интенсивные упражнения, такие как бег на короткие дистанции или поднятие тяжестей.
  • Аэробная активность: длительные упражнения, например, ходьба или плавание.

Для баланса рекомендуется распределять нагрузку так:

  • 50% — аэробные тренировки (4–7 дней в неделю).
  • 25% — анаэробные нагрузки (2–4 дня в неделю).
  • 25% — упражнения на укрепление мышц.

Ежедневные тренировки: как соблюдать норму

Специалисты рекомендуют умеренную физическую активность продолжительностью 150–300 минут в неделю. Примерный план:

  • 30 минут ходьбы пять раз в неделю плюс упражнения с эспандером.
  • 25 минут бега трижды в неделю и поднятие тяжестей дважды.
  • Танцы, работа в саду или стрижка газона в дополнение к другим видам активности.

Многие повседневные дела, например, ходьба или уборка, тоже играют роль физической нагрузки.

Спорт при заболеваниях сердца

Даже людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями физическая активность полезна. Например, при стенокардии рекомендуется аэробная нагрузка средней интенсивности, такая как быстрая ходьба.

Для пациентов, перенесших инфаркт, реабилитационные упражнения можно начинать уже через 8–12 недель.

Людям с хронической сердечной недостаточностью подойдут короткие 10-минутные тренировки с постепенным увеличением их длительности до 30–45 минут несколько раз в неделю.

Однако стоит учитывать ограничения: например, плавание не рекомендовано пациентам с низкой фракцией выброса, а высокоинтенсивные нагрузки разрешены только при низком риске.

Уточнения

Спорт (от англ. sport - сокращение от первоначального старофранц. disport - "развлечение, забава") — организованная по определённым правилам деятельность людей (спортсме́нов), состоящая в сопоставлении их физических или интеллектуальных способностей.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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