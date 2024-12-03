Тренировки, которые убивают: чего нельзя делать на занятиях

Медики часто рекомендуют выбирать физкультуру вместо профессионального спорта.
Основное отличие в уровне нагрузки: физкультура подразумевает умеренные тренировки, которые положительно влияют на здоровье, в то время как профессиональный спорт связан с повышенными рисками для организма.
Например, исследование Американской коллегии кардиологов показало, что у бывших профессиональных спортсменов вероятность развития аритмии в 5,5 раз выше, чем у обычных людей.
Чтобы спорт приносил пользу, следуйте правилам:
Существует два вида физической активности:
Для баланса рекомендуется распределять нагрузку так:
Ежедневные тренировки: как соблюдать норму
Специалисты рекомендуют умеренную физическую активность продолжительностью 150–300 минут в неделю. Примерный план:
Многие повседневные дела, например, ходьба или уборка, тоже играют роль физической нагрузки.
Даже людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями физическая активность полезна. Например, при стенокардии рекомендуется аэробная нагрузка средней интенсивности, такая как быстрая ходьба.
Для пациентов, перенесших инфаркт, реабилитационные упражнения можно начинать уже через 8–12 недель.
Людям с хронической сердечной недостаточностью подойдут короткие 10-минутные тренировки с постепенным увеличением их длительности до 30–45 минут несколько раз в неделю.
Однако стоит учитывать ограничения: например, плавание не рекомендовано пациентам с низкой фракцией выброса, а высокоинтенсивные нагрузки разрешены только при низком риске.
Спорт (от англ. sport - сокращение от первоначального старофранц. disport - "развлечение, забава") — организованная по определённым правилам деятельность людей (спортсме́нов), состоящая в сопоставлении их физических или интеллектуальных способностей.
Певец Филипп Киркоров поплатился крупной суммой за дерзкие шалости дочери-подростка.