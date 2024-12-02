Как выбрать идеальный рабочий вес и добиться максимальных результатов

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Рабочий вес — это нагрузка, с которой выполняются упражнения в рамках тренировки. Его подбор зависит от цели: развитие силы, набора мышечной массы, выносливости или скорости.

Фото: Own work by Shtarka1, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Спортзал

Основные параметры для расчета рабочего веса

Понятие RM (Repetition Maximum)

1RM : Максимальный вес, который вы можете поднять один раз.

: Максимальный вес, который вы можете поднять один раз. % от 1RM: Используется для определения интенсивности тренировок.

Примеры распределения интенсивности:

10-40%RM : Низкая интенсивность для разминки и восстановления.

: Низкая интенсивность для разминки и восстановления. 40-80%RM : Средняя интенсивность для развития массы и выносливости.

: Средняя интенсивность для развития массы и выносливости. 80-100%RM: Высокая интенсивность для увеличения силы.

Цели тренировок и рабочие веса

Мышечный рост : 60-80%RM, 8-12 повторений.

: 60-80%RM, 8-12 повторений. Развитие силы : 80-95%RM, 1-6 повторений.

: 80-95%RM, 1-6 повторений. Выносливость: 40-60%RM, 12-20 повторений.

Методы расчета рабочего веса

Способ 1: Пробный подход

Подберите вес, который вы можете поднять 8-10 раз.

Выполните разминочный сет с половиной предполагаемого веса (50%).

Выполните упражнение на максимум повторений: Если сделали больше запланированного (например, 12 вместо 10), увеличьте вес на 10%

Если выполнили меньше (6-7 повторений), уменьшите вес на 10%.

Пример:

Предполагаемый вес — 70 кг.

Разминка: 35 кг, 7-10 повторений.

Максимум повторений: 12.

Итоговый вес: 70 кг + 10% = 77 кг.

Способ 2: Прямой расчет через 1RM

Определите 1RM по формуле:

1RM = вес / [1 — (0.02 x количество повторений)]

Пример: Если вы подняли 70 кг 8 раз: 1RM = 70 / [1 — (0.02×8)] ≈ 83,3 кг.

Рассчитайте рабочий вес, умножив 1RM на нужный процент.

Для 8 повторений (75% от 1RM):

Рабочий вес = 83,3×0,75 ≈ 62,5 кг

Постепенное увеличение веса: принцип пирамиды

Первый сет : Легкий вес, 15-20 повторений.

: Легкий вес, 15-20 повторений. Второй сет : Увеличьте вес, выполните 10-12 повторений.

: Увеличьте вес, выполните 10-12 повторений. Последующие сеты: Постепенно увеличивайте вес, пока 8-12 повторений не станут сложными.

Если сможете выполнить больше 12 повторений, увеличьте вес на 5-10%.

Принципы безопасности

Соблюдайте технику : Большой вес безопасен только при правильном выполнении.

: Большой вес безопасен только при правильном выполнении. Ведите дневник : Записывайте рабочие веса и прогресс.

: Записывайте рабочие веса и прогресс. Разминка : Не игнорируйте подготовку перед тренировкой.

: Не игнорируйте подготовку перед тренировкой. Ограничьте частоту работы с 90-100%RM: Не более 1-2 раз в неделю.

Рабочий вес — это ключ к эффективной тренировке. Начинайте с легких весов, оттачивайте технику и постепенно увеличивайте нагрузку.

Правильный расчет рабочего веса помогает достичь поставленных целей и избежать травм.

Уточнения

Физи́ческая культу́ра (от греч. φύσις - "природа" и лат. cultura - "возделываю, обрабатываю землю", сокр. физкульту́ра, физра́, в школе — разг. физ-ра) — система спортивной деятельности, направленная на гармоничное развитие духовных и физических сил человека.

