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Как выбрать идеальный рабочий вес и добиться максимальных результатов

3:44
Спорт

Рабочий вес — это нагрузка, с которой выполняются упражнения в рамках тренировки. Его подбор зависит от цели: развитие силы, набора мышечной массы, выносливости или скорости.

Спортзал
Фото: Own work by Shtarka1, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Спортзал

Основные параметры для расчета рабочего веса

Понятие RM (Repetition Maximum)

  • 1RM: Максимальный вес, который вы можете поднять один раз.
  • % от 1RM: Используется для определения интенсивности тренировок.

Примеры распределения интенсивности:

  • 10-40%RM: Низкая интенсивность для разминки и восстановления.
  • 40-80%RM: Средняя интенсивность для развития массы и выносливости.
  • 80-100%RM: Высокая интенсивность для увеличения силы.

Цели тренировок и рабочие веса

  • Мышечный рост: 60-80%RM, 8-12 повторений.
  • Развитие силы: 80-95%RM, 1-6 повторений.
  • Выносливость: 40-60%RM, 12-20 повторений.

Методы расчета рабочего веса

Способ 1: Пробный подход

  • Подберите вес, который вы можете поднять 8-10 раз.
  • Выполните разминочный сет с половиной предполагаемого веса (50%).
  • Выполните упражнение на максимум повторений: Если сделали больше запланированного (например, 12 вместо 10), увеличьте вес на 10%
  • Если выполнили меньше (6-7 повторений), уменьшите вес на 10%.

Пример:

Предполагаемый вес — 70 кг.

  • Разминка: 35 кг, 7-10 повторений.
  • Максимум повторений: 12.
  • Итоговый вес: 70 кг + 10% = 77 кг.

Способ 2: Прямой расчет через 1RM

Определите 1RM по формуле:

  • 1RM = вес / [1 — (0.02 x количество повторений)]

Пример: Если вы подняли 70 кг 8 раз: 1RM = 70 / [1 — (0.02×8)] ≈ 83,3 кг.

  • Рассчитайте рабочий вес, умножив 1RM на нужный процент.

Для 8 повторений (75% от 1RM):

Рабочий вес = 83,3×0,75 ≈ 62,5 кг

Постепенное увеличение веса: принцип пирамиды

  • Первый сет: Легкий вес, 15-20 повторений.
  • Второй сет: Увеличьте вес, выполните 10-12 повторений.
  • Последующие сеты: Постепенно увеличивайте вес, пока 8-12 повторений не станут сложными.

Если сможете выполнить больше 12 повторений, увеличьте вес на 5-10%.

Принципы безопасности

  • Соблюдайте технику: Большой вес безопасен только при правильном выполнении.
  • Ведите дневник: Записывайте рабочие веса и прогресс.
  • Разминка: Не игнорируйте подготовку перед тренировкой.
  • Ограничьте частоту работы с 90-100%RM: Не более 1-2 раз в неделю.

Рабочий вес — это ключ к эффективной тренировке. Начинайте с легких весов, оттачивайте технику и постепенно увеличивайте нагрузку.

Правильный расчет рабочего веса помогает достичь поставленных целей и избежать травм.

Уточнения

Физи́ческая культу́ра (от греч. φύσις - "природа" и лат. cultura - "возделываю, обрабатываю землю", сокр. физкульту́ра, физра́, в школе — разг. физ-ра) — система спортивной деятельности, направленная на гармоничное развитие духовных и физических сил человека.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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