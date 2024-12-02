Как удержать привычку тренироваться: Простые шаги для тех, кто хочет сделать спорт частью жизни

3:03 Your browser does not support the audio element. Спорт

Регулярные тренировки — важный шаг на пути к здоровью и хорошей физической форме, но удержать привычку бывает сложно.

Фото: agenciabrasil.ebc.com.br by Fernando Frazão, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Тренировка на ноги

Персональный тренер Анастасия Довнарович делится эффективными советами, которые помогут вам включить спорт в повседневную жизнь и не отказываться от него.

Определите свою мотивацию

Это может быть желание вернуться к форме , которая была раньше.

, которая была раньше. Осознание пользы для здоровья или стремление решить проблемы со здоровьем.

или стремление решить проблемы со здоровьем. Финансовая мотивация: оплаченный абонемент или тренер — стимул не пропускать занятия.

Четкая цель помогает сосредоточиться и двигаться вперед.

Дайте привычке время

Формирование привычки требует времени. Ориентируйтесь на 21 день, чтобы спорт стал естественной частью вашей жизни.

Первые недели могут быть сложными, но со временем тренировки станут привычным и комфортным занятием.

Начинайте постепенно

Не стоит сразу нагружать себя семью тренировками в неделю. Такой подход приведет к выгоранию и усталости.

Начните с двух-трех тренировок в неделю.

Увеличивайте нагрузку постепенно.

Ждите первых результатов

Результаты мотивируют. Как только вы начнете замечать изменения — подтянутое тело, улучшение выносливости, снижение веса, — вы поймете, что ваши усилия того стоят.

Ставьте промежуточные цели и награждайте себя

Разделите свою большую цель на этапы. Например:

Похудели на 5 кг — купите новую форму.

Добились улучшения выносливости — устройте себе день отдыха.

Эти "бонусы" делают процесс приятнее и мотивируют двигаться дальше.

Создайте условия для занятий дома

Дом — место для отдыха, и тренироваться дома может быть трудно. Чтобы настроиться на спорт, выделите отдельное место:

Поставьте коврик, гантели, резинки.

Украсьте пространство фотографиями спортивных целей.

Экспериментируйте с видами спорта

Попробуйте разные занятия: аэробику, танцы, йогу, силовые тренировки. Это поможет найти именно то, что вам подходит и приносит удовольствие.

Занимайтесь с тренером

Тренер помогает:

Составить программу, которая подходит именно вам.

Мотивировать, подбадривать и контролировать выполнение упражнений.

Выстраивать регулярность занятий.

Заручитесь поддержкой близких

Родные и друзья могут вдохновить в трудные моменты. Их поддержка поможет не сойти с намеченного пути.

Как избежать выгорания

Анастасия Довнарович признается, что даже у опытных спортсменов бывают перерывы в тренировках, но важно помнить:

Поддержание формы требует меньше усилий, чем её достижение.

Каждый успех — это инвестиция времени, сил и средств, которые не хочется тратить зря.

Уточнения

Мотива́ция (от лат. movēre "двигать", в другом источнике от лат. moveo - двигать, побуждать) — побуждение к действию; психофизиологический процесс, управляющий поведением человека, задающий его направленность, организацию, активность и устойчивость; способность человека деятельно удовлетворять свои потребности и желания.

