Эффективное упражнение для формирования мощных плеч

Фитнес-тренер Ирина Ротач поделилась своим мнением о наилучшем упражнении для развития сильных плечевых мышц. Эти рекомендации были опубликованы в издании Men Today.
По словам эксперта, для выполнения данного упражнения вам понадобятся гантели трех различных весов: к примеру, 8, 10 и 12 килограммов. Начинать стоит с самых легких гантелей, выполняя махи. Затем перейдите к более тяжелым и сделайте десять повторений. В завершение возьмите самые тяжёлые гантели и выполните такое же количество махов.
Ротач утверждает, что это упражнение способствует увеличению мышечной массы, улучшает баланс и координацию, а также помогает предотвратить травмы, повышая общую силу и выносливость. Кроме того, тренировка плечевых мышц может облегчить боли в шее.
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