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Эффективное упражнение для формирования мощных плеч

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Спорт

Фитнес-тренер Ирина Ротач поделилась своим мнением о наилучшем упражнении для развития сильных плечевых мышц. Эти рекомендации были опубликованы в издании Men Today.

Гантели
Фото: 500px.com by the Archive Team, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Гантели

По словам эксперта, для выполнения данного упражнения вам понадобятся гантели трех различных весов: к примеру, 8, 10 и 12 килограммов. Начинать стоит с самых легких гантелей, выполняя махи. Затем перейдите к более тяжелым и сделайте десять повторений. В завершение возьмите самые тяжёлые гантели и выполните такое же количество махов.

Ротач утверждает, что это упражнение способствует увеличению мышечной массы, улучшает баланс и координацию, а также помогает предотвратить травмы, повышая общую силу и выносливость. Кроме того, тренировка плечевых мышц может облегчить боли в шее.

Уточнения

Сухая масса тела (англ. lean body mass) — термин, определяющий общую массу тела за вычетом массы имеющейсся в теле жировой ткани.

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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