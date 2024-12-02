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Фитнес-тренер дал советы для обучения подтягиваниям

1:04
Спорт

Фитнес-тренер Михаил Прыгунов поделился рекомендациями для начинающих, желающих освоить подтягивания. Его советы приводит издание "Вокруг света".

Мужчина выполняет подтягивания
Фото: flickr.com by U.S. Naval Forces Central Command/U.S. Fifth Fleet, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мужчина выполняет подтягивания

По его словам, правильное положение перекладины имеет ключевое значение для корректного выполнения упражнения. Перекладина должна быть установлена на уровне вашего роста, умноженного на 1,28, с расстоянием до потолка не менее 32-35 сантиметров, чтобы избежать травм при подъеме.

Кроме того, Прыгунов предложил пять эффективных подготовительных упражнений. В их число вошли вис на перекладине, прыжковые и горизонтальные подтягивания, статические удержания в верхней позиции и подтягивания с использованием резинки.

"Подтягивание — одно из самых сложных и эффективных упражнений с собственным весом. Оно укрепляет мышцы верхней части тела, способствует улучшению осанки и помогает в борьбе с лишним весом", — заявил тренер.

 

Уточнения

Подтягивания — базовое физическое упражнение, развивающее группы мышц верхней части тела: широчайшую, бицепсы, брахиалис, предплечья. Выполняется в висе (без опоры или с опорой ногами, или зацепом ногами, или с резиновым жгутом).

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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