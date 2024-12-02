Фитнес-тренер дал советы для обучения подтягиваниям

Фитнес-тренер Михаил Прыгунов поделился рекомендациями для начинающих, желающих освоить подтягивания. Его советы приводит издание "Вокруг света".
По его словам, правильное положение перекладины имеет ключевое значение для корректного выполнения упражнения. Перекладина должна быть установлена на уровне вашего роста, умноженного на 1,28, с расстоянием до потолка не менее 32-35 сантиметров, чтобы избежать травм при подъеме.
Кроме того, Прыгунов предложил пять эффективных подготовительных упражнений. В их число вошли вис на перекладине, прыжковые и горизонтальные подтягивания, статические удержания в верхней позиции и подтягивания с использованием резинки.
"Подтягивание — одно из самых сложных и эффективных упражнений с собственным весом. Оно укрепляет мышцы верхней части тела, способствует улучшению осанки и помогает в борьбе с лишним весом", — заявил тренер.
Подтягивания — базовое физическое упражнение, развивающее группы мышц верхней части тела: широчайшую, бицепсы, брахиалис, предплечья. Выполняется в висе (без опоры или с опорой ногами, или зацепом ногами, или с резиновым жгутом).
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