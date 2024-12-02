Футбольный матч в Гвинее обернулся трагедией для болельщиков

В результате столкновений между болельщиками на футбольном матче в Нзерекоре, втором по величине городском центре Гвинеи, десятки людей лишились жизни. Информацию передает "Лента.ру", ссылаясь на Barron's.
Согласно словам одного из медицинских работников, "приблизительно 100 человек погибло". Уточняется, что количество тел заполнило местную больницу и морг. Другой врач также подтвердил, что число жертв достигает десятков.
"Все началось с оспариваемого решения судьи. Затем на поле выбежали болельщики", — рассказал очевидец.
Нзереко́ре (фр. Nzérékoré) — крупнейший город региона Guinée Forestière (Лесная Гвинея) на юго-востоке Гвинеи.
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