Футбольный матч в Гвинее обернулся трагедией для болельщиков

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В результате столкновений между болельщиками на футбольном матче в Нзерекоре, втором по величине городском центре Гвинеи, десятки людей лишились жизни. Информацию передает "Лента.ру", ссылаясь на Barron's.

Фото: wikimedia.org by Steindy, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Футбольный мяч в сетке

Согласно словам одного из медицинских работников, "приблизительно 100 человек погибло". Уточняется, что количество тел заполнило местную больницу и морг. Другой врач также подтвердил, что число жертв достигает десятков.

"Все началось с оспариваемого решения судьи. Затем на поле выбежали болельщики", — рассказал очевидец.

Уточнения

Нзереко́ре (фр. Nzérékoré) — крупнейший город региона Guinée Forestière (Лесная Гвинея) на юго-востоке Гвинеи.

