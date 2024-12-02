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На зависть окружающим! Как сделать трицепс массивным уже через месяц

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Спорт

Чтобы развить массивные трицепсы, необходимо грамотно сочетать упражнения, питание и восстановление. Включите в тренировку базовые упражнения, такие как жим штанги узким хватом, французский жим и отжимания на брусьях.

Мужчина в спортзале поднимает гантели на бицепс
Фото: Kandinsky by Pravda.ru
Мужчина в спортзале поднимает гантели на бицепс

Эти упражнения эффективно нагружают все три головы трицепса. Выполняйте 3-4 подхода по 8-12 повторений с постепенным увеличением веса.

Не забывайте о питании — ежедневное потребление достаточного количества белка (2 г на килограмм массы тела) ускорит рост мышц.

И главное, дайте мышцам время для восстановления, тренируя трицепсы не чаще двух раз в неделю. Сочетание интенсивной нагрузки, правильного питания и отдыха даст видимый результат уже через несколько месяцев.

Уточнения

Трёхгла́вая мы́шца плеча́ (три́цепс, лат. musculus triceps brachii) — мышца-разгибатель задней группы плеча, занимает всю заднюю сторону плеча, состоит из трёх головок — длинной (caput longum), латеральной (caput laterale) и медиальной (caput mediale).

Шта́нга (от нем. Stange — «стержень, прут») — спортивный снаряд для поднятия веса в тяжёлой атлетике и пауэрлифтинге.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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