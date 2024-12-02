Почему тренировки не дают результата? Разбираем ошибки, тормозящие рост мышц

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Если ваши мышцы не увеличиваются, несмотря на регулярные тренировки, причина может быть в нескольких ключевых ошибках.

Фото: Kandinsky by Pravda.ru Спортзал

Во-первых, недостаток питания. Чтобы мышцы росли, организму требуется избыток калорий и достаточное количество белка.

Во-вторых, неправильная техника упражнений или отсутствие прогрессии нагрузок. Если вы не увеличиваете вес или количество повторений, мышцы не получают достаточного стимула для роста.

Третья причина — переутомление. Недостаток отдыха и перегрузки могут привести к перенапряжению, что тормозит восстановление и рост.

И, наконец, несоответствие тренировок цели. Упражнения для выносливости, например, не дадут тех же результатов в росте мышц, как тренировки с большими весами.

Уточнения

Мы́шцы — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов. Часть опорно-двигательного аппарата.



Выно́сливость — способность организма к продолжительному выполнению какой-либо работы без заметного снижения работоспособности, а также его восстановлению.

