Александр Головин не смог спасти Монако от поражения в гостевой встречи с Марселем

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В матче 13-го тура чемпионата Франции "Монако" потерпел поражение от "Марселя" на выезде со счётом 1:2.

Фото: Telegram by Golovin17 Александр Головин

Автором единственного гола в составе гостей стал Александр Головин. Однако хозяева смогли ответить: Луис Энрике сравнял счёт, а Мэйсон Гринвуд реализовал пенальти, принеся победу "Марселю".

По итогам встречи обе команды имеют по 26 очков. "Марсель" занимает второе место в турнирной таблице, опережая "Монако" на третьей позиции за счёт дополнительных показателей.

Напомним, Головин перешёл в "Монако" из ЦСКА в 2018 году. В прошлом году он впервые в составе монегасков завоевал серебро чемпионата Франции.

Уточнения

Алекса́ндр Серге́евич Голови́н (род 30 мая 1996, Калтан, Кемеровская область) — российский футболист, полузащитник французского клуба «Монако» и капитан сборной России. Заслуженный мастер спорта России (2018).



Спортивная ассоциация футбольного клуба «Мона́ко» (фр. Association Sportive de Monaco Football Club), обычно именуемый просто «Монако» — профессиональный футбольный клуб из одноимённого княжества, базирующийся в южном районе страны Фонвьей.

