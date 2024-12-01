Григорий Дрозд назвал бредом победу Бетербиева над Биволом

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Российский боксёр Григорий Дрозд выразил своё несогласие с судейским решением, которое присудило победу Артуру Бетербиеву в бою против Дмитрия Бивола. Об этом сообщает портал MMA. Metaratings.ru.

Фото: wikimapia by Kru Tony Moore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Боксерские перчатки

"Боковые судьи посчитали так. Например, 116-112. Это откровенный бред. Минимум ничья. Поэтому по-другому сложно это назвать. Команда Дмитрия Бивола добивается реванша", — поделился Григорий Дрозд.

В ночь на 13 октября Бетербиев завоевал звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе, одолев Бивола. Бой продолжался все 12 раундов и завершился подсчётом очков на судейских карточках, показавших результаты 114:114, 115:113 и 116:112. Для Бивола это поражение стало первым в его профессиональной карьере.

Бетербиев стал первым боксёром, получившим титул абсолютного чемпиона в полутяжёлом весе с 2003 года. Он не потерпел ни одного поражения на профессиональном ринге, имея в своём активе 21 победу.

Уточнения

Григо́рий Анато́льевич Дрозд (род. 26 августа 1979, Прокопьевск, Кемеровская область) — российский общественный деятель и спортивный функционер, спортивный комментатор, ранее российский профессиональный боксёр и тайбоксер.



Арту́р Асильбе́кович Бетерби́ев (чечен. Бетербиев Асильбекан Артур; род. 21 января 1985, Хасавюрт, Дагестан, СССР) — непобеждённый российский и канадский боксёр-профессионал, выступающий в полутяжёлой весовой категории.



Дми́трий Ю́рьевич Би́вол (род. 18 декабря 1990, Токмак, Чуйская область, Киргизская ССР, СССР) — российский боксёр-профессионал, выступающий в полутяжелой весовой категории.

