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Футболист Эдоардо Бове потерял сознание в матче чемпионата Италии

0:56
Спорт

Игра 14-го тура итальянской Серии А между "Фиорентиной" и "Интером" была перенесена из-за того, что полузащитник "Фиорентины" Эдоардо Бове потерял сознание. Об этом сообщил новостной ресурс La Gazzetta dello Sport.

Матч Евро-2016 Германия-Польша на стадионе "Стад де Франс" в 2016 году
Фото: flickr.com by Джордж М. Грутас, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Матч Евро-2016 Германия-Польша на стадионе "Стад де Франс" в 2016 году

На 18-й минуте матча, проходившего на стадионе "Артемио Франки" во Флоренции, футболист внезапно упал на газон. Игроки обеих команд немедленно окружили его. Бове оказали неотложную медицинскую помощь, после чего на носилках транспортировали в карету скорой помощи.

22-летний Бове — воспитанник "Ромы". В текущем году футболист перешел в "Фиорентину" и успел сыграть в 12 матчах чемпионата Италии, отметившись одним забитым мячом и двумя результативными передачами. Также Бове провёл 14 матчей за молодёжную сборную Италии.

Уточнения

Эдоардо Бове (итал. Edoardo Bove; родился 16 мая 2002, Рим, Италия) — итальянский футболист, полузащитник клуба «Рома», выступающий на правах аренды за «Фиорентину».

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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