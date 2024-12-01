В Госдуме рассказали о возможности допуска на чемпионаты мира

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Депутат Государственной Думы Светлана Журова сообщила о потенциальной возможности возвращения российских спортсменов на мировые первенства в зимних дисциплинах. Информацию об этом предоставил портал "ВсеПроСпорт".

Фото: duma.gov.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International Светлана Журова

"Слышала, что есть вариант, при котором нас допустят на чемпионаты мира. Речь идет про 2025 год, ряд международных федераций уже начали думать, как это сделать", — рассказала Светлана Журова.

До этого депутат высказалась о том, что смена гражданства ведущими российскими спортсменами является изменой.

12 октября 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение об отстранении Олимпийского комитета России (ОКР) на неопределённый срок. Причиной послужило включение в состав ОКР олимпийских советов Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей.

Уточнения

Чемпионат мира — крупные международные соревнования, обычно проводимые минимум 1 раз в 4 года и максимум 1 раз в год.



Светла́на Серге́евна Жу́рова (род. 7 января 1972, Павлово, Ленинградская область) — советская и российская конькобежка, заслуженный мастер спорта России (1996), депутат Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации VI (с 13 марта 2013 года) и VII (с 18 сентября 2016 года) созывов, член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации — представитель в Совете Федерации от Правительства Кировской области (2012—2013), член Высшего совета партии «Единая Россия» с 26 мая 2012 года по 6 февраля 2016.

