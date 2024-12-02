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Юрист рассказал, могут ли Загитову лишить прав за более чем 200 нарушений ППД за год

1:49
Спорт

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова нарушила правила дорожного движения около 200 раз за последний год.

Алина Загитова
Фото: commons.wikimedia.org by Luu, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Алина Загитова

Однако, как считает юрист Сергей Радько, санкции к фигуристке могут применить только в случае повторного нарушения, такого как превышение скорости или проезд на красный свет.

Эксперт уточнил, что лишение водительских прав возможно только при непосредственном участии Загитовой за рулём автомобиля. Если нарушение было зафиксировано камерой, то наказанием будет лишь штраф чуть большего размера.

"К тому же, через год после оплаты штрафа лицо считается не подвергавшимся наказанию, и новые нарушения будут наказываться "первоходом" — то есть, минимально", — сказал Радько, которого цитирует Газета.Ru.

В общей сложности Загитова получила 175 штрафов за рулём автомобиля Porsche Macan и 22 штрафа за рулём BMW X6. С 2019 года количество нарушений увеличилось до 554. Фигуристка оплатила все штрафы.

Алина Загитова завоевала золото на Олимпийских играх в 2018 году и стала первой в мире фигуристкой-одиночницей, которая завоевала все титулы в фигурном катании. Она приостановила свою карьеру в 2019 году и с тех пор не участвовала в официальных соревнованиях.

После ухода из спорта Загитова стала ведущей шоу "Ледниковый период" вместе с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным. 19 июня девушка успешно защитила дипломную работу на тему "Продюсирование и культурная политика".

Уточнения

Али́на Ильна́зовна Заги́това (тат. Алинә Илназ кызы Заһитова, род. 18 мая 2002, Ижевск) — российская фигуристка, выступавшая в одиночном катании.

Пра́вила доро́жного движе́ния (ПДД) — свод правил, регулирующих обязанности участников дорожного движения (водителей транспортных средств, пассажиров, пешеходов и так далее), а также технические требования, предъявляемые к транспортным средствам для обеспечения безопасности дорожного движения.
 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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