Вендетта не состоялась. Локомотив завершил 2024 год домашних игр очередным поражением

Свою последнюю домашнюю игру в этом году "Локомотив" проводил с подмосковными "Химками".

Прошло немногим более месяца, как подопечные Михаила Галактионова уступили футболистам из Химок в первом круге РПЛ (0:2). Сегодня многочисленные зрители собрались на РЖД "Арене", чтобы посмотреть своего рода месть за то обидное поражение. Но результат их отнюдь не порадовал.

Уже первые минуты показали, что аутсайдер из Подмосковья настроен серьёзно. В ворота железнодорожников даже был назначен пенальти, который чуть позже был заменён на штрафной у одноимённой ленточки. А буквально через пару минут с выгоднейшей позиции выше ворот пробил форвард гостей Антон Заболотный.

"Локомотив" мер не предпринял и тот же Заболотный на 17-й минуте вывел гостей — 1:0. К чести "Локомотива" надо сказать, что они бросились отыгрываться и им это удалось (Сарвели на 29 минуте), но это был первый и последний гол хозяев на сегодня. А вот футболисты "Химок" буквально тут же вернули лидерство в счёте — на 32 минуте Бакаев сделал 2:1.

Зрители надеялись, что во втором тайме "Локомотив" что-то придумает поинтереснее банальных фланговых проходов и навесов, однако все атаки москвичей разбивались о дружную оборону подмосковных футболистов, а в середигне второго тайма аргентинский легионер "Химок" Лукас Вера установил окончательный счёт — 1:3 не в пользу фаворита.

Неудачная месть "Локомотива", и явный спад в игре в конце года — третье поражение подряд (включая кубковую игру). А впереди суперсложный выезд в Краснодар.

Легенда перед матчем Локомотива