Делаем тонкую талию при помощи всего трёх эффективных упражнений

Чтобы сделать талию более изящной, важно регулярно выполнять специальные упражнения. Они помогут уменьшить жировые отложения и создать привлекательный силуэт.
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Талия
Джапинг Джек. Это классическое кардиоупражнение. Оно заключается в прыжках с изменением положения ног. Чтобы увеличить нагрузку, можно использовать руки: при широкой стойке соединяйте ладони над головой, а при узкой — касайтесь ладонями бёдер. Выполняйте упражнение в быстром темпе в течение 45-90 секунд.
Бег на месте. Бег на месте — простое, но эффективное упражнение. Оно улучшает кровообращение и повышает выносливость. Во время выполнения поднимайте колени высоко и бегайте на месте быстро. Напрягайте мышцы живота, чтобы снизить нагрузку на позвоночник. Продолжительность упражнения — 45-60 секунд.
Кардиоприседания. Кардиоприседания — отличный способ укрепить мышцы ног и спины. Стопы должны быть параллельны на ширине таза, колени согнуты под углом 90 градусов. В приседе направляйте руку к противоположному бедру, затем прыжком меняйте направление и руку. Выполняйте упражнение в быстром темпе в течение 30-60 секунд.
Для достижения наилучшего результата рекомендуется также включать интервальные тренировки и силовые упражнения в программу.
Уточнения
Талия — сужение тела человека между грудной клеткой и тазом.