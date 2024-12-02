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Делаем тонкую талию при помощи всего трёх эффективных упражнений

1:31
Спорт

Чтобы сделать талию более изящной, важно регулярно выполнять специальные упражнения. Они помогут уменьшить жировые отложения и создать привлекательный силуэт.

Талия
Фото: flickr.com by Charlotte Astrid, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Талия
  1. Джапинг Джек. Это классическое кардиоупражнение. Оно заключается в прыжках с изменением положения ног. Чтобы увеличить нагрузку, можно использовать руки: при широкой стойке соединяйте ладони над головой, а при узкой — касайтесь ладонями бёдер. Выполняйте упражнение в быстром темпе в течение 45-90 секунд.
  2. Бег на месте. Бег на месте — простое, но эффективное упражнение. Оно улучшает кровообращение и повышает выносливость. Во время выполнения поднимайте колени высоко и бегайте на месте быстро. Напрягайте мышцы живота, чтобы снизить нагрузку на позвоночник. Продолжительность упражнения — 45-60 секунд.
  3. Кардиоприседания. Кардиоприседания — отличный способ укрепить мышцы ног и спины. Стопы должны быть параллельны на ширине таза, колени согнуты под углом 90 градусов. В приседе направляйте руку к противоположному бедру, затем прыжком меняйте направление и руку. Выполняйте упражнение в быстром темпе в течение 30-60 секунд.


Для достижения наилучшего результата рекомендуется также включать интервальные тренировки и силовые упражнения в программу.

Уточнения

Талия — сужение тела человека между грудной клеткой и тазом. 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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