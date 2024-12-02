Скинуть 10 килограмм — легко! Только делайте эту тренировку

Фитнес-тренер Максим Лихолетов объяснил, что процесс сжигания жира зависит от метаболизма. Обмен веществ же зависит от пульса.
"Оптимальная частота пульса у многих людей составляет 140-145 ударов в минуту. Получается, самое эффективное упражнение, чтобы избавиться от лишних килограммов — бег. Именно при беге пульс разгоняется до 145-150 ударов в минуту", — цитирует тренера "Царьград".
Тренируясь, обязательно стоит придерживаться принципа: "Делая упражнения, вы должны быть способны общаться", отметил Лихолетов.
Минимальное значение пульса, чтобы похудеть, можно рассчитать по формуле: 0,6-0,7 x (220 — возраст).
Физи́ческие упражне́ния — элементарные движения, составленные из них двигательные действия и их комплексы (гимнастический, атлетический), систематизированные в целях физического развития.
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