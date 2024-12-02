Плоский живот гарантирован после этой домашней тренировки

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Фитнес-тренер Светлана Бутова перечислила упражнения для пресса, которые можно выполнять дома.

Фото: commons.wikimedia.org by Jorge Mir, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Талия

Подъемы корпуса прокачают мышцы пресса и кора.

Чтобы выполнить упражнение, лежа на спине, согните ноги в коленных суставах, руки согните, ладони заведите за голову или держите перед корпусом.

На выдохе поднимите корпус, отрывая от пола только голову, плечи и лопатки.

Не поднимайте поясничный отдел позвоночника.

Не приближайте подбородок к груди и не запрокидывайте голову.

Со вдохом вернитесь в исходное положение.

Также отлично подойдут упражнения: махи ногами лёжа на спине; велосипед, планка и скалолаз, пишет "СЭ".

Уточнения

Мы́шцы — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов.

