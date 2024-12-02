Плоский живот гарантирован после этой домашней тренировки
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Фитнес-тренер Светлана Бутова перечислила упражнения для пресса, которые можно выполнять дома.
Фото: commons.wikimedia.org by Jorge Mir, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Талия
Подъемы корпуса прокачают мышцы пресса и кора.
- Чтобы выполнить упражнение, лежа на спине, согните ноги в коленных суставах, руки согните, ладони заведите за голову или держите перед корпусом.
- На выдохе поднимите корпус, отрывая от пола только голову, плечи и лопатки.
- Не поднимайте поясничный отдел позвоночника.
- Не приближайте подбородок к груди и не запрокидывайте голову.
- Со вдохом вернитесь в исходное положение.
Также отлично подойдут упражнения: махи ногами лёжа на спине; велосипед, планка и скалолаз, пишет "СЭ".
Уточнения
Мы́шцы — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов.
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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру