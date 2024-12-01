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Прийти в форму за 20 минут: упражнения для заминки

1:06
Спорт

Заминка — это завершающий тренировку комплекс упражнений, который занимает 15-20 минут. Он поможет организму успокоиться: восстановить дыхание и нормализовать кровообращение. Как делать заминку, рассказала фитнес-тренер Наталья Горбунова.

Растяжка
Фото: flickr.com by Nicholas A. Tonelli, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Растяжка

"Организму просто необходимо "охладиться" после физических нагрузок", — цитирует эксперта "СЭ".

Чтобы сделать заминку правильно:

Встаньте на беговую дорожку и походите в умеренном темпе 5-7 минут. Плавно уменьшайте темп ходьбы до полной остановки.

Поставьте ноги ровно, на ширине плеч. Поднимите руки вверх и сделайте глубокий вдох. На выдохе наклонитесь, как можно ниже и опустите руки. Шея и плечи не должны быть напряжены. Повторите 3-4 раза.

Хорошо потяните спину, грудную клетку, поясницу, переднюю и заднюю поверхность бедра, ягодицы и т.д.

Еще убрать мышечный дискомфорт и восстановиться организму помогут: йога, стретчинг, танцы.

Уточнения

Физи́ческая культу́ра — система спортивной деятельности, направленная на гармоничное развитие духовных и физических сил человека.
 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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