Фертильность взлетит после этих упражнений: советы для пар

1:05 Your browser does not support the audio element. Спорт

Способы улучшить фертильность мужчин и женщин — не только отказ от курения и диета. Тренировки тоже могут повлиять на это. Какие упражнения влияют на способность к зачатию, рассказал врач-репродуктолог и акушер-гинеколог Ирина Соломахина.

Фото: unsplash.com by Scott Webb, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Тренировка в спортзале

Регулярные тренировки помогают стимулировать выработку гормонов — эстрогена и прогестерона, которые крайне нужны для репродуктивной функции.

Наиболее эффективный вид упражнений для повышения фертильности — кардиоваскулярные тренировки: бег трусцой, плавание, езда на велосипеде.

Положительное влияние упражнений Кегеля на женскую репродуктивную систему подтверждено.

Кроме того, на репродуктивную систему положительно влияют: йога, медитации, плавание в прохладной воде.

Однако, слишком интенсивные тренировки могут навредить организму. Из-за них у девушек может повыситься уровень кортизола — гормона стресса. Из-за этого шансы на зачатие снижаются, пишет "СЭ".

Уточнения

Ферти́льность (лат. fertilis — «плодородный, плодовитый») — способность половозрелого организма производить жизнеспособное потомство. Противоположно понятиям «бесплодие», «стерильность».

