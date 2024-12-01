Фертильность взлетит после этих упражнений: советы для пар

Способы улучшить фертильность мужчин и женщин — не только отказ от курения и диета. Тренировки тоже могут повлиять на это. Какие упражнения влияют на способность к зачатию, рассказал врач-репродуктолог и акушер-гинеколог Ирина Соломахина.
Регулярные тренировки помогают стимулировать выработку гормонов — эстрогена и прогестерона, которые крайне нужны для репродуктивной функции.
Наиболее эффективный вид упражнений для повышения фертильности — кардиоваскулярные тренировки: бег трусцой, плавание, езда на велосипеде.
Положительное влияние упражнений Кегеля на женскую репродуктивную систему подтверждено.
Кроме того, на репродуктивную систему положительно влияют: йога, медитации, плавание в прохладной воде.
Однако, слишком интенсивные тренировки могут навредить организму. Из-за них у девушек может повыситься уровень кортизола — гормона стресса. Из-за этого шансы на зачатие снижаются, пишет "СЭ".
Ферти́льность (лат. fertilis — «плодородный, плодовитый») — способность половозрелого организма производить жизнеспособное потомство. Противоположно понятиям «бесплодие», «стерильность».
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