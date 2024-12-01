Идеальная фигура к Новому году: где лучше бегать зимой?

В холодное время года большинство из нас хочется укутаться в одеяло и "впасть в спячку". Однако, чтобы быть в форме, многие люди упорно продолжают выходить по утрам на пробежки. Врач, марафонец Александр Горячёв рассказал, где лучше бегать зимой.
Он отметил, что уличный бег в мороз укрепляет иммунитет и закаляет организм.
Чтобы не навредить здоровью, нужно соблюдать правила:
Кто не хочет бегать в холод на улице, есть выход! Можно пойти в тренажерный зал и бегать там.
Поверхность беговой дорожки специально разработана для занятий бегом: ровная, с отличным сцеплением и гашением ударных нагрузок. Уровень наклона можно менять.
Тренажер также можно установить и дома. Много места он не займёт.
"Тренировка на беговой дорожке не создает для атлета естественных помех. Поэтому советую использовать беговую дорожку, например, для заминок после силовых тренировок", — цитирует врача "СЭ".
Кроме того, бегать можно в закрытом манеже. Чаще там занимаются легкоатлеты, поэтому покрытие там особенное — синтетическое. Такая поверхность подходит как для профессиональных спортсменов, так и для новичков.
Бег — один из способов передвижения (локомоции) человека и животных.
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