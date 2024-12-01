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Идеальная фигура к Новому году: где лучше бегать зимой?

1:48
Спорт

В холодное время года большинство из нас хочется укутаться в одеяло и "впасть в спячку". Однако, чтобы быть в форме, многие люди упорно продолжают выходить по утрам на пробежки. Врач, марафонец Александр Горячёв рассказал, где лучше бегать зимой.

Девушка бежит по снежной дороге
Фото: freepik by gpointstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка бежит по снежной дороге

Он отметил, что уличный бег в мороз укрепляет иммунитет и закаляет организм.

Чтобы не навредить здоровью, нужно соблюдать правила:

  • Однако необходимо соблюдать несколько правил во время бега в холодную погоду, чтобы не навредить организму:
  • Вдыхайте воздух носом и выдыхайте ртом.
  • Избегайте высокоинтенсивного бега, во время которого приходится часто и глубоко дышать.
  • Наденьте несколько слоев одежды: первый — термобелье, второй — флис, третий — ветровка или куртка.
  • Сделайте разминку дома перед пробежкой и не задерживайтесь на улице после нее.

Кто не хочет бегать в холод на улице, есть выход! Можно пойти в тренажерный зал и бегать там.

Поверхность беговой дорожки специально разработана для занятий бегом: ровная, с отличным сцеплением и гашением ударных нагрузок. Уровень наклона можно менять.

Тренажер также можно установить и дома. Много места он не займёт.

"Тренировка на беговой дорожке не создает для атлета естественных помех. Поэтому советую использовать беговую дорожку, например, для заминок после силовых тренировок", — цитирует врача "СЭ".

Кроме того, бегать можно в закрытом манеже. Чаще там занимаются легкоатлеты, поэтому покрытие там особенное — синтетическое. Такая поверхность подходит как для профессиональных спортсменов, так и для новичков.

Уточнения

Бег — один из способов передвижения (локомоции) человека и животных.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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