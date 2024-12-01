Тело как у 20-летней гарантировано: упражнение для укрепления суставов

Фитнес-тренер Иван Иванов перечислил эффективные упражнения для тазобедренного сустава.
Для этого нужно развивать внутренние и наружные мышцы бедра.
Тренер отметил, что до начала любой тренировки необходимо разогревать и растягивать мышцы.
Иванов рекомендует делать дома боковые выпады.
Чтобы выполнить упражнение, нужно встать прямо, поставить ноги на ширине плеч. Затем вытянуть правую ногу и сделать шаг в сторону правой ногой, перенести на нее вес. Сгибая правую ногу в колене, медленно опуститься вниз, одновременно вытянув левую ногу. Затем нужно вернуться в исходное положение и повторить упражнение на левую ногу.
"Интенсивность тренировок нужно увеличивать постепенно. Между тренировками необходим перерыв в 72 часа", — цитирует эксперта "СЭ".
Суста́вы (лат. articulatio) — подвижные соединения костей скелета, разделённых щелью, покрытые синовиальной оболочкой и суставной сумкой.
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