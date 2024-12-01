Тело как у 20-летней гарантировано: упражнение для укрепления суставов

0:55 Your browser does not support the audio element. Спорт

Фитнес-тренер Иван Иванов перечислил эффективные упражнения для тазобедренного сустава.

Фото: flickr.com by PTPioneer, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Фитнес

Для этого нужно развивать внутренние и наружные мышцы бедра.

Тренер отметил, что до начала любой тренировки необходимо разогревать и растягивать мышцы.

Иванов рекомендует делать дома боковые выпады.

Чтобы выполнить упражнение, нужно встать прямо, поставить ноги на ширине плеч. Затем вытянуть правую ногу и сделать шаг в сторону правой ногой, перенести на нее вес. Сгибая правую ногу в колене, медленно опуститься вниз, одновременно вытянув левую ногу. Затем нужно вернуться в исходное положение и повторить упражнение на левую ногу.

"Интенсивность тренировок нужно увеличивать постепенно. Между тренировками необходим перерыв в 72 часа", — цитирует эксперта "СЭ".

Уточнения

Суста́вы (лат. articulatio) — подвижные соединения костей скелета, разделённых щелью, покрытые синовиальной оболочкой и суставной сумкой.

