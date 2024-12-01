Мировой теннисный штраф: как слово на корте обойдётся в тысячи долларов

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На кортах Уимблдона запрещено нецензурно выражаться — это часть строгих правил Международной федерации тенниса (ITF). Судьи, чтобы следить за соблюдением этих норм, изучают ругательства на разных языках.

Фото: сommons.wikimedia.org by aarublevnews, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Андрей Рублёв

Почему ругань запрещена

По правилам ITF, использование непристойной лексики, слышимой судьями, зрителями или персоналом, расценивается как нарушение.

За каждую громкую непристойность игроку грозит штраф до 20 000 долларов. Нарушение фиксируется как во время матча, так и после, с использованием видеозаписей.

Обучение судей

Многолетний судья Уимблдона Бернадетт Хэлтон, в 2014 году рассказала, что арбитрам предоставляют списки ругательств на различных языках. Судьи изучают их, чтобы распознавать нарушения среди игроков из разных стран.

Однако это скорее вспомогательный инструмент, а не обязательная программа.

История штрафов

Ругань на Уимблдоне фиксируется не впервые. Уже в 1993 году за громкие оскорбления два игрока были оштрафованы.

Сегодня, благодаря технологиям, наказание может быть назначено даже задним числом, если судья пропустил момент.

Что грозит игрокам

Игроки, допустившие нарушение, рискуют не только штрафом, но и ухудшением своей репутации.

Уимблдон славится своими традициями, и соблюдение правил здесь особенно важно.

Уточнения

Те́ннис (англ. tennis) или большо́й теннис - вид спорта, в котором соперничают либо два игрока ("одиночная игра"), либо две команды, состоящие из двух игроков ("парная игра").

