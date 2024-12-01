Скандинавская ходьба — лучший способ укрепить осанку для людей любого возраста

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Скандинавская ходьба — это доступный способ укрепить здоровье и улучшить осанку. Благодаря использованию специальных палок она помогает равномерно распределить нагрузку на мышцы и суставы, делая прогулку более полезной.

Фото: freepik by pressfoto, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Скандинавская ходьба

Главный врач Университетской клинической больницы № 5 Первого МГМУ имени И. М. Сеченова Алексей Коваленко подчеркнул, что палки должны использоваться не для опоры, а для создания толчков, придающих ускорение.

Чтобы ходьба была максимально эффективной, важно соблюдать ровную осанку и надевать удобную обувь. Дышать нужно носом, спокойно и размеренно, пишет "Вечерняя Москва".

Скандинавская ходьба подходит для людей любого возраста и уровня физической подготовки. Она помогает улучшить координацию, повысить выносливость и избежать перенапряжения мышц.

Уточнения

Скандина́вская ходьба́ (англ. Nordic Walking — «северная ходьба», фин. Sauvakävely — «ходьба с палками») — ходьба с палками, вид физической активности, в которой используются определённая методика занятия и техника ходьбы при помощи специально разработанных палок.



Мы́шцы — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов. Часть опорно-двигательного аппарата.

