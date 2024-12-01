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Подтянутое тело после 40 возможно! Названо главное упражнение для борьбы с возрастом

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Спорт

Фитнес-эксперт Ирина Ротач поделилась рекомендацией по лучшему упражнению, помогающему поддерживать фигуру после 40 лет.

Упражнение планка
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
Упражнение планка

По мнению тренера, планка — универсальное упражнение, которое позволяет задействовать множество групп мышц, включая поперечную, прямую и косые мышцы живота.

Ротач подчеркнула , что соблюдение правильной техники выполнения помогает эффективно сжигать калории и повышает общую энергозатратность тренировки, пишет журнал Men Today.

Для выполнения планки необходимо принять упор лёжа, затем опуститься на локти, сохраняя тело в прямой линии. Важно избегать прогибов в пояснице, чтобы упражнение приносило максимальную пользу.

Уточнения

Пла́нка статическое изометрическое физическое упражнение на мышцы живота и спины. 

Мы́шцы  — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов. Часть опорно-двигательного аппарата.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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