Фитнес-тренер рассказал, откуда берётся дряблость внутренней поверхности бедра

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Фитнес-тренер и эксперт по осанке Денис Соломин объяснил, почему внутренняя поверхность бедра часто бывает дряблой.

Фото: flickr.com by PTPioneer, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Фитнес

Специалист утверждает, что длительное сидение с коленями, сведёнными вместе, и стопами, расположенными шире колен, приводит к постепенному укорочению приводящих мышц. Это, по его словам, и вызывает дряблость верхних тканей.

Помимо этого, на тонус внутренней поверхности бедра негативное влияние оказывает неправильная работа мышц живота. Ведь приводящие мышцы связаны с мышцами живота, тазового дна, грудной клетки и стопы в единую мышечную цепь.

"Проблемы на этой линии могут вызывать сутулость, впалую грудную клетку и вываленный низ живота. Именно эти факторы часто являются причиной дряблости внутренней поверхности бедра", — пояснил Соломин "Спорт-Экспрессу".

Таким образом, для предотвращения и устранения дряблости внутренней поверхности бедра рекомендуется вести активный образ жизни, выполнять упражнения для укрепления приводящих мышц и мышц живота, а также следить за правильной осанкой и положением тела во время сидения.

Уточнения

Бедро (от лат. femur — бедренная кость) — проксимальная часть нижней конечности человека (задней конечности у других обладающих ею представителей царства животных) между тазобедренным и коленным суставами.

