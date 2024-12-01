Тренер рассказала, каким должен быть спорт во время беременности: не время для героизма

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Беременность — особенное время в жизни женщины, когда её тело претерпевает значительные изменения. Однако это не означает, что будущая мама должна отказаться от физической активности. Напротив, умеренные физические нагрузки могут принести пользу как ей самой, так и будущему ребёнку, заверила Алиса Валиева, ассистент тренера российской сборной по художественной гимнастике.

Фото: Freepik is licensed under Public domain беременная женщина занимается спортом

Эксперт напомнила о том, что спорт во время беременности может быть полезным, если соблюдать определённые правила и рекомендации. Важно проконсультироваться с врачом перед началом занятий, чтобы убедиться, что они безопасны для здоровья матери и ребёнка.

В первом триместре беременности рекомендуется лёгкая активность, такая как прогулки на свежем воздухе или плавание. Эти виды физической нагрузки помогут будущей маме поддерживать тонус мышц и улучшить настроение.

Во втором триместре беременности женщина может увеличить интенсивность своих тренировок. В этот период разрешены занятия йогой, пилатесом и аквааэробикой. Также можно начать заниматься фитнесом или лёгкой атлетикой, но только под руководством опытного тренера.

В третьем триместре беременности физическая активность должна быть ограничена. Будущей маме следует сосредоточиться на дыхательных упражнениях и растяжке, чтобы подготовить своё тело к родам, пишет Газета.Ru.

"На последних сроках советую делать только то, что приносит радость. Короткие прогулки, легкая растяжка, дыхательные упражнения, то есть все, что помогает расслабиться и чувствовать себя хорошо. Но если вдруг что-то начинает доставлять дискомфорт — сразу прекращайте, не время для героизма", — добавила Валиева.

Важно помнить, что интенсивные кардионагрузки и силовые упражнения противопоказаны во время беременности. Также необходимо избегать перегревания и переутомления.

Таким образом, умеренная физическая активность во время беременности может быть полезной для будущей мамы и её малыша. Главное — соблюдать рекомендации врача и следить за своим самочувствием.

Уточнения

Бере́менность — физиологическое состояние животных, характерное для самок живородящих млекопитающих.



Физи́ческая культу́ра (от греч. φύσις — «природа» и лат. cultura — «возделываю, обрабатываю землю», сокр. физкульту́ра, физра́, в школе — разг. физ-ра) — система спортивной деятельности, направленная на гармоничное развитие духовных и физических сил человека.



