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Оскар Пиастри выиграл спринтерскую гонку Гран-при Катара "Формулы-1"

1:10
Спорт

Австралийский гонщик "Макларена" Оскар Пиастри одержал победу в спринтерской гонке Гран-при Катара в "Формуле-1", сообщает РИА Новости.

Гоночная машина
Фото: peterauto.peter.fr by Peter & Associés, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Гоночная машина

Пиастри проехал 19 кругов с результатом 27:03,010 секунды. Второе место занял его напарник по команде Ландо Норрис с отставанием в +0,136 секунды, а третьим финишировал пилот "Мерседеса" Джордж Расселл с отставанием +0,410 секунды.

До этого Шарль Леклер из Монако победил в свободной практике.

Основной заезд Гран-при Катара состоится 1 декабря и начнется в 19:00 по московскому времени.

Нынешний чемпион "Формулы-1" — нидерландский пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен. Он трёхкратный чемпион мира в классе "Формула-1" (2021, 2022 и 2023). Ферстаппен установил рекорды по количеству побед в одном сезоне и по количеству подряд выигранных Гран-при "Формулы-1".

Уточнения

Оскар Пиастри (англ. Oscar Piastri; род. 6 апреля 2001 года в городе Мельбурн, Австралия) — австралийский автогонщик. Чемпион Еврокубка Формула-Рено в 2019 году, ФИА Формулы-3 в 2020 году и Формулы-2 в 2021 году.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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