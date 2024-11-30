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Раскрыта причина неудачи "Локомотива" в Кубке России

1:21
Спорт

Заслуженный тренер РСФСР Борис Игнатьев раскрыл, что неудача московского "Локомотива" в ответном матче четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России связана с хорошей игрой столичного "Динамо". Об этом он заявил в интервью "Евро-Футбол.Ру".

ФК Локомотив
Фото: commons.wikimedia.org by Чивиста, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
ФК Локомотив

"Они пересмотрели своё отношение, были конструктивными, лучше контролировали ситуацию и более надежно действовали в обороне. "Локомотив" играл в свою силу, но подвела реализация моментов. Не сказал бы, что хозяева были безнадежны. Команда атаковала, искала моменты, но динамовцы были сильнее", — отметил Борис Игнатьев.

Напомним, что 28 ноября "Локомотив" проиграл "Динамо" на "РЖД Арене". Основное время матча завершилось со счётом 1:0 в пользу "Динамо", благодаря голу Константина Тюкавина на 89-й минуте игры. Поскольку счёт после двухматчевого противостояния был равным, команды разыграли победителя в серии пенальти, где "Динамо" оказалось сильнее — 4:3.

В первом матче, который прошел на стадионе "Динамо", "Локомотив" выиграл со счётом 2:1.

Теперь "Локомотив" сыграет с махачкалинским "Динамо" во втором раунде четвертьфинала Пути регионов Кубка России.

Уточнения

Бори́с Петро́вич Игна́тьев (род. 5 декабря 1940, Москва) — советский футболист, советский и российский футбольный тренер. Заслуженный тренер РСФСР (1978).

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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