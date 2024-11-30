Глава Федерации гребного спорта России переизбран на пост президента

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Олимпийский чемпион 2004 года по академической гребле Алексей Свирин был переизбран на пост президента Федерации гребного спорта России (ФГСР) 30 ноября. Срок его полномочий составит четыре года.

Фото: commons.wikimedia.org by Zi, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Соревнования по академической гребле

Выборы прошли на безальтернативной основе, поскольку два других кандидата не приехали на мероприятие и не предоставили необходимые документы, в результате чего их кандидатуры были отклонены. За кандидатуру 45-летнего Свирина проголосовали 37 делегатов из 38, один представитель воздержался.

Алексей Свирин возглавляет ФГСР с 2016 года. Напомним, что в феврале 2022 года Международный олимпийский комитет рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к соревнованиям. Однако в конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до Олимпийских игр 2024 года в качестве нейтральных спортсменов, при условии выполнения определённых требований и прохождения квалификации.

Уточнения

Алексей Владимирович Свирин (15 декабря 1978, Москва, СССР) — российский гребец. Заслуженный мастер спорта России.

