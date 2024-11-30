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Глава Федерации гребного спорта России переизбран на пост президента

1:15
Спорт

Олимпийский чемпион 2004 года по академической гребле Алексей Свирин был переизбран на пост президента Федерации гребного спорта России (ФГСР) 30 ноября. Срок его полномочий составит четыре года.

Соревнования по академической гребле
Фото: commons.wikimedia.org by Zi, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Соревнования по академической гребле

Выборы прошли на безальтернативной основе, поскольку два других кандидата не приехали на мероприятие и не предоставили необходимые документы, в результате чего их кандидатуры были отклонены. За кандидатуру 45-летнего Свирина проголосовали 37 делегатов из 38, один представитель воздержался.

Алексей Свирин возглавляет ФГСР с 2016 года. Напомним, что в феврале 2022 года Международный олимпийский комитет рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к соревнованиям. Однако в конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до Олимпийских игр 2024 года в качестве нейтральных спортсменов, при условии выполнения определённых требований и прохождения квалификации.

Уточнения

Алексей Владимирович Свирин (15 декабря 1978, Москва, СССР) — российский гребец. Заслуженный мастер спорта России. 

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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