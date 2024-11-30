В Госдуме прокомментировали решение спортсменов сменить гражданство

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Депутат Государственной думы Светлана Журова назвала предателями ведущих спортсменов, меняющих гражданство. Об этом сообщает Metaratings.

Фото: duma.gov.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International Светлана Журова

"Если сейчас уедет лидер сборной России, которому создали здесь все условия для побед, я рассматриваю это как побег из страны, предательство", — заявила депутат.

При этом Светлана Журова подчеркнула, что каждый случай необходимо рассматривать индивидуально, поскольку у каждого спортсмена могут быть свои причины для смены гражданства. Она также отметила, что спортсменов, занимавших низкие места, не стоит обвинять в предательстве.

"Если после отъезда спортсмен не осуждал Россию, не говорил ничего плохого, да и пускай, ничего предосудительного в его отъезде нет", — добавила депутат.

Напомним, что 12 октября 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) объявил об отстранении Олимпийского комитета России (ОКР) до дальнейшего уведомления после включения в состав российской организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Уточнения

Светла́на Серге́евна Жу́рова (род. 7 января 1972, Павлово, Ленинградская область) — советская и российская конькобежка, заслуженный мастер спорта России (1996), депутат Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации VI (с 13 марта 2013 года) и VII (с 18 сентября 2016 года) созывов, член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации — представитель в Совете Федерации от Правительства Кировской области (2012—2013), член Высшего совета партии «Единая Россия» с 26 мая 2012 года по 6 февраля 2016.

