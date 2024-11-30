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Простые упражнения для улучшения зрения всего за несколько минут в день

1:30
Спорт

Йога для глаз — это эффективная гимнастика, помогающая снять напряжение и улучшить состояние глаз. Она возникла в индийской медицине аюрведа, а позже была адаптирована офтальмологом в XX веке.

Глаз
Фото: unsplash.com by Jordan Whitfield, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Глаз

Суть практики заключается в укреплении, растяжении и расслаблении мышц вокруг глазных яблок, что способствует борьбе с усталостью и сухостью глаз.

Техника выполнения упражнений проста и доступна:

  1. Вертикальные и горизонтальные движения глазами: смотрите вверх, затем вниз, или влево и вправо, по 10 раз. Голову держите неподвижно, двигайте только глазами. После каждого подхода закройте глаза, сделайте глубокий вдох и выдох.
  2. Пальминг: сядьте удобно, потрите ладони, чтобы согреть их, и приложите к закрытым глазам. Держите руки в этой позиции, дыша глубоко и спокойно, около 10 вдохов.
  3. Самомассаж: подушечками пальцев массируйте область вокруг глаз мягкими круговыми движениями. Начните с области под бровями, затем двигайтесь вниз, обходя глаза, к вискам и челу.

Упражнения выполняются легко, без усилий, занимают всего 5-15 минут в день и подходят для расслабления, особенно перед сном. Однако авторы подчеркивают: йога для глаз — это профилактика. При серьезных проблемах со зрением следует обратиться к врачу.

Уточнения

Йо́га (санскр. योग, IAST: yoga — связь, единение, сосредоточение, усилие) — совокупность психофизических практик, разработанных в различных направлениях индуизма и буддизма с целью достижения человеком возвышенного духовного и психического состояния.

Глаз (лат. oculus) — сенсорный орган (орган зрительной системы) животных, обладающий способностью воспринимать электромагнитное излучение в видимом диапазоне длин волн и обеспечивающий функцию зрения.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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