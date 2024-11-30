Простые упражнения для улучшения зрения всего за несколько минут в день

Йога для глаз — это эффективная гимнастика, помогающая снять напряжение и улучшить состояние глаз. Она возникла в индийской медицине аюрведа, а позже была адаптирована офтальмологом в XX веке.
Суть практики заключается в укреплении, растяжении и расслаблении мышц вокруг глазных яблок, что способствует борьбе с усталостью и сухостью глаз.
Техника выполнения упражнений проста и доступна:
Упражнения выполняются легко, без усилий, занимают всего 5-15 минут в день и подходят для расслабления, особенно перед сном. Однако авторы подчеркивают: йога для глаз — это профилактика. При серьезных проблемах со зрением следует обратиться к врачу.
Йо́га (санскр. योग, IAST: yoga — связь, единение, сосредоточение, усилие) — совокупность психофизических практик, разработанных в различных направлениях индуизма и буддизма с целью достижения человеком возвышенного духовного и психического состояния.
Глаз (лат. oculus) — сенсорный орган (орган зрительной системы) животных, обладающий способностью воспринимать электромагнитное излучение в видимом диапазоне длин волн и обеспечивающий функцию зрения.
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