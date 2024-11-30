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Как сделать руки огромными за 4 недели? Мощная стратегия

1:28
Спорт

Хотите быстро увеличить объём рук? Подъёмы гантелей на бицепс — одно из самых эффективных упражнений для наращивания мышечной массы.

Мужчина в спортзале поднимает гантели на бицепс
Фото: Kandinsky by Pravda.ru
Мужчина в спортзале поднимает гантели на бицепс

Регулярно выполняя его в зале, вы сможете заметить результат уже через месяц. Однако для максимального эффекта важно не только правильно тренироваться, но и уделить внимание питанию.

Чтобы руки стали действительно большими, тренируйтесь три-четыре раза в неделю, включая в свою программу разные варианты подъемов гантелей: классический, молотковый и с супинацией.

Работайте в диапазоне 8-12 повторений с весом, который вызывает чувство усталости к концу подхода. Следите за техникой: корпус должен быть неподвижным, а движение выполняться за счёт силы рук.

Но одной тренировки недостаточно. Чтобы мышцы росли, организму нужно достаточное количество белков, углеводов и полезных жиров. Включите в рацион продукты с высоким содержанием белка: куриную грудку, яйца, рыбу и творог. Не забывайте про углеводы для энергии — овсянку, рис и овощи. И обязательно пейте достаточно воды, чтобы поддерживать обмен веществ.

Сочетая эффективные тренировки с правильным питанием, вы сможете значительно увеличить объём рук всего за месяц. Главное — быть последовательным и не пропускать тренировки!

Уточнения

Ганте́ли (от нем. Hantel) — спортивный инвентарь для выполнения физических упражнений с отягощениями, направленный на развитие мышц, укрепление суставов и общей работоспособности организма.

Двугла́вая мы́шца плеча́ (би́цепс, лат. musculus biceps brachii) — большая мышца плеча, хорошо заметна под кожей.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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