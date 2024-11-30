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Как укрепить мышцы и не навредить спине? Всё о становой тяге

1:31
Спорт

Становая тяга — одно из самых эффективных упражнений для развития силы и выносливости. Она задействует крупные мышечные группы, включая спину, ягодицы, ноги и пресс, а также укрепляет мышцы-стабилизаторы корпуса.

Девушка выполняет становую тягу со штангой
Фото: flickr.com by mark sebastian, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Девушка выполняет становую тягу со штангой

Это упражнение помогает улучшить осанку, увеличить общий тонус организма и даже ускорить метаболизм, способствуя сжиганию калорий. Становая тяга особенно ценится за свою универсальность, поскольку подходит как для наращивания мышечной массы, так и для повышения функциональной подготовки.

Однако тяга имеет и обратную сторону. Неправильная техника выполнения — одна из главных причин травм. Округление спины, чрезмерная нагрузка на поясницу или рывки могут привести к повреждениям позвоночника и межпозвоночных дисков.

Кроме того, при использовании чрезмерного веса нагрузка на суставы может стать чрезмерной, что со временем провоцирует их износ. Людям с проблемами позвоночника, такими как грыжи или протрузии, стоит подходить к этому упражнению с особой осторожностью или вовсе избегать его без консультации специалиста.

Чтобы минимизировать риски, важно соблюдать правильную технику: держать спину прямой, начинать движение с ног и сохранять контроль над весом. Новичкам рекомендуется начинать с небольших нагрузок, постепенно их увеличивая, и работать под наблюдением тренера. 

Уточнения

Становая тя́га — базовое многосуставное упражнение, выполняемое обычно со штангой (а также с гантелью или гирей), удерживаемыми обеими руками. 

Мы́шцы — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов. Часть опорно-двигательного аппарата. 

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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