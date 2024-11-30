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Почему ваши тренировки не дают результата? 4 главные ошибки

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Спорт

Фитнес-тренер Робин Хендри назвал основные причины, по которым люди не достигают прогресса в тренировках.

Выполнение упражнение на тренажере Hack Squat
Фото: flickr.com by brett jordan, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Выполнение упражнение на тренажере Hack Squat

По мнению эксперта, одной из причин может быть неясная или нереалистичная цель тренировок. Также многие не знают, как правильно отслеживать свой прогресс или варьировать тренировки.

Важно не забывать про разминку и заминку, а также об отдыхе и восстановлении между тренировками, пишет издание Men Today.

Хендри также подчеркнул, что если после тренировки человек чувствует не просто лёгкую мышечную боль, а выраженный дискомфорт, например, головокружение, повышение температуры или болевые ощущения в теле, это сигнал, что нужно пересмотреть свой тренировочный план.

Уточнения

Физи́ческая культу́ра — система спортивной деятельности, направленная на гармоничное развитие духовных и физических сил человека.

Мы́шцы — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов. Часть опорно-двигательного аппарата. 

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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