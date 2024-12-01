Ваше сердце стареет быстрее, чем вы: как это остановить

Физическая активность — ключ к здоровью и долголетию. Она включает не только спорт, но и ежедневные действия: ходьбу, работу по дому, поездки.
Отсутствие активности (гиподинамия) ухудшает работу сердца, снижает мышечный тонус, вызывает одышку и приводит к риску заболеваний.
Симптомы гиподинамии :
ВОЗ советует уделять спорту 150–300 минут в неделю для взрослых и минимум 60 минут в день для детей. Однако четверть населения мира не достигает этих показателей, что повышает риск ранней смертности на 20–30%.
Курение, ожирение, стресс и гиподинамия — главные враги сердца. Хронический стресс опасен выбросом гормонов, вызывающих спазмы сосудов.
У сидячих работников сердечно-сосудистые болезни встречаются чаще, чем у физически активных.
Кардиотренировки (бег, плавание, велосипед) укрепляют сердце, сосуды, повышают выносливость.
Оптимальная частота пульса: 65–70% от «220 минус возраст». Начинайте с небольших нагрузок, постепенно увеличивая их.
При заболеваниях сердца обязательно проконсультируйтесь с врачом.
Противопоказания к интенсивным нагрузкам:
Физическая активность должна стать привычкой. Регулярные обследования и правильно подобранные тренировки помогут сохранить здоровье сердца на долгие годы.
Аэро́бное упражне́ние — любой вид физических упражнений относительно низкой интенсивности, где кислород используют как основной источник энергии для поддержания мышечной двигательной деятельности.
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