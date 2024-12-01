Ваше сердце стареет быстрее, чем вы: как это остановить

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Физическая активность — ключ к здоровью и долголетию. Она включает не только спорт, но и ежедневные действия: ходьбу, работу по дому, поездки.

Фото: commons.wikimedia.org by Chris Hunkeler, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Бегуны

Отсутствие активности (гиподинамия) ухудшает работу сердца, снижает мышечный тонус, вызывает одышку и приводит к риску заболеваний.

Симптомы гиподинамии :

Усталость.

Бессонница.

Лишний вес.

Депрессия.

Рекомендации ВОЗ

ВОЗ советует уделять спорту 150–300 минут в неделю для взрослых и минимум 60 минут в день для детей. Однако четверть населения мира не достигает этих показателей, что повышает риск ранней смертности на 20–30%.

Факторы риска для сердца

Курение, ожирение, стресс и гиподинамия — главные враги сердца. Хронический стресс опасен выбросом гормонов, вызывающих спазмы сосудов.

У сидячих работников сердечно-сосудистые болезни встречаются чаще, чем у физически активных.

Кардиотренировки: что это и зачем

Кардиотренировки (бег, плавание, велосипед) укрепляют сердце, сосуды, повышают выносливость.

Оптимальная частота пульса: 65–70% от «220 минус возраст». Начинайте с небольших нагрузок, постепенно увеличивая их.

Когда тренировки опасны

При заболеваниях сердца обязательно проконсультируйтесь с врачом.

Противопоказания к интенсивным нагрузкам:

Аритмия.

Повышенное давление.

Сердечная недостаточность.

Профилактика — лучшее лечение

Физическая активность должна стать привычкой. Регулярные обследования и правильно подобранные тренировки помогут сохранить здоровье сердца на долгие годы.

Уточнения

Аэро́бное упражне́ние — любой вид физических упражнений относительно низкой интенсивности, где кислород используют как основной источник энергии для поддержания мышечной двигательной деятельности.

