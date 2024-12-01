Йога против стресса: ваш план спасения из 4 простых шагов

Йога — это не только про гибкость тела, но и про внутреннее равновесие. Она становится верным помощником в борьбе со стрессом.
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Мы собрали 4 простых и доступных упражнения, которые помогут вам расслабиться и почувствовать себя лучше.
ДыханиеУджайи: сделайте медленный вдох через нос, а затем выдох с мягким звуком, словно шепот. Это дыхание успокаивает нервную систему и помогает сосредоточиться.
Поза ребенка (Баласана): опуститесь на колени и сядьте на пятки, затем вытяните руки вперед, положив лоб на пол. Это положение снимает напряжение с поясницы и плеч, даря ощущение спокойствия.
Перевернутый мостик: лягте на спину, поднимите ноги вверх и опирайтесь на поясницу руками или используйте стену для поддержки. Это упражнение улучшает кровообращение и помогает расслабиться после долгого дня.
Медитация 5-5-5: закройте глаза, сосредоточьтесь на дыхании. Считайте до 5 на вдохе, задержке и выдохе. Простая техника, которая эффективно снижает уровень стресса.
Почему йога помогает справляться со стрессом
Йога сочетает физические упражнения, дыхательные техники и элементы медитации, что делает ее мощным инструментом для снятия напряжения.
Во время практики активируются процессы, снижающие уровень кортизола — гормона стресса, а глубокое дыхание помогает замедлить сердцебиение и улучшить концентрацию.
Эти изменения позволяют чувствовать себя спокойнее и увереннее в любых ситуациях.
Как сделать практику регулярной
Для того чтобы йога действительно помогала бороться со стрессом, важно заниматься регулярно.
Начните с небольших сессий по 10–15 минут в удобное для вас время.
Создайте комфортную обстановку: найдите тихое место, включите расслабляющую музыку и сосредоточьтесь на процессе.
Постепенно вы заметите, что даже короткая практика становится привычным ритуалом, который помогает вам сохранять душевное равновесие.
Уточнения
Йо́га (санскр. योग, IAST: yoga — связь, единение, сосредоточение, усилие) — совокупность психофизических практик, разработанных в различных направлениях индуизма и буддизма с целью достижения человеком возвышенного духовного и психического состояния. наследия человечества, отметив существенное её влияние на многочисленные аспекты жизни индийского общества.