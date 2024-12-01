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Йога против стресса: ваш план спасения из 4 простых шагов

2:12
Спорт

Йога — это не только про гибкость тела, но и про внутреннее равновесие. Она становится верным помощником в борьбе со стрессом.

Йог Амритам Ришикеш — сертифицированная школа подготовки учителей йоги Международного альянса йоги США в Индии
Фото: commons.wikimedia.org by Yogamritam, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Йог Амритам Ришикеш — сертифицированная школа подготовки учителей йоги Международного альянса йоги США в Индии

Мы собрали 4 простых и доступных упражнения, которые помогут вам расслабиться и почувствовать себя лучше.

  • Дыхание Уджайи: сделайте медленный вдох через нос, а затем выдох с мягким звуком, словно шепот. Это дыхание успокаивает нервную систему и помогает сосредоточиться.
  • Поза ребенка (Баласана): опуститесь на колени и сядьте на пятки, затем вытяните руки вперед, положив лоб на пол. Это положение снимает напряжение с поясницы и плеч, даря ощущение спокойствия.
  • Перевернутый мостик: лягте на спину, поднимите ноги вверх и опирайтесь на поясницу руками или используйте стену для поддержки. Это упражнение улучшает кровообращение и помогает расслабиться после долгого дня.
  • Медитация 5-5-5: закройте глаза, сосредоточьтесь на дыхании. Считайте до 5 на вдохе, задержке и выдохе. Простая техника, которая эффективно снижает уровень стресса.

Почему йога помогает справляться со стрессом

Йога сочетает физические упражнения, дыхательные техники и элементы медитации, что делает ее мощным инструментом для снятия напряжения.

Во время практики активируются процессы, снижающие уровень кортизола — гормона стресса, а глубокое дыхание помогает замедлить сердцебиение и улучшить концентрацию.

Эти изменения позволяют чувствовать себя спокойнее и увереннее в любых ситуациях.

Как сделать практику регулярной

Для того чтобы йога действительно помогала бороться со стрессом, важно заниматься регулярно.

  • Начните с небольших сессий по 10–15 минут в удобное для вас время.
  • Создайте комфортную обстановку: найдите тихое место, включите расслабляющую музыку и сосредоточьтесь на процессе.

Постепенно вы заметите, что даже короткая практика становится привычным ритуалом, который помогает вам сохранять душевное равновесие.

Уточнения

Йо́га (санскр. योग, IAST: yoga — связь, единение, сосредоточение, усилие) — совокупность психофизических практик, разработанных в различных направлениях индуизма и буддизма с целью достижения человеком возвышенного духовного и психического состояния. наследия человечества, отметив существенное её влияние на многочисленные аспекты жизни индийского общества.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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