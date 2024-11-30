Интересные факты о двукратной чемпионке мира и призёре Олимпиады Назым Кызайбай

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Назым Кызайбай - хорошо известная казахстанским болельщикам спортсменка, долгое время остающаяся одним из лидеров национальной команды. Она дважды становилась чемпионкой мира, но только в 2024 году получила возможность выступить на Олимпийских играх. Подробнее об этом — в материале Olympic. kz.

Фото: wikimapia by Kru Tony Moore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Боксерские перчатки

Свою первую медаль чемпионата мира Кызайбай завоевала в 2012 году, заняв третье место на турнире в Циньхуандао. Два года спустя, в 2014 году, она достигла вершины, став чемпионкой мира в Чеджу в весовой категории до 48 килограммов. Этот успех она повторила в 2016 году, став двукратной чемпионкой мира.

Основные победы в карьере Кызайбай одержала в весовой категории до 48 килограммов. Однако для участия в Олимпийских играх ей пришлось сменить дивизион. С 2015 года она выступает в категории до 51 килограмма. Несмотря на это, до текущего сезона ей не удавалось пробиться на Олимпийские игры.

Возможность получить олимпийскую квоту в 2024 году также была под угрозой. На первый мировой отборочный турнир в Италии тренеры отправили Алуа Балкибекову, которая не сумела завоевать путёвку. Второй шанс представился на мировом отборе в Таиланде.

Тренерский штаб провел внутренний турнир, победитель которого получил возможность выступить на квалификационном старте. Кызайбай выиграла очное противостояние у Балкибековой, завоевав право поехать в Таиланд.

"Я оступилась в четвертьфинале Азиатских игр, в шаге от квалификации. Алуа проиграла в четвертьфинале турнира в Италии. Поэтому спарринг перед итоговым квалификационным стартом был очень хорошим решением. До этого, сколько бы я ни был боксёром номер один, я не могла поехать на Олимпиаду. В этот раз я думаю, что отбор в виде спарринга ни у кого не вызовет вопросов. Все справедливо. Я никогда не избегала конкуренции. Кто сильнее, тот пусть и едет",- поделилась Назым Кызайбай .

В Таиланде Кызайбай успешно справилась со своей задачей и, наконец, завоевала олимпийскую квоту. Хотя Олимпиада в её карьере должна была произойти раньше, ей удалось исполнить свою мечту, пробиться на Игры и представить свою страну на главном спортивном событии четырёхлетия.

Уточнения

Назым Абайкызы Кызайбай (каз. Назым Абайқызы Қызайбай; род. 14 сентября 1993, Алатау) — казахстанская боксёрша. Бронзовый призёр Олимпийских игр 2024 года, двукратная чемпионка мира (2014, 2016), чемпионка Азии (2021), семикратная чемпионка Казахстана (2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2016, 2017).

