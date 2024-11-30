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Интересные факты о двукратной чемпионке мира и призёре Олимпиады Назым Кызайбай

2:42
Спорт

Назым Кызайбай - хорошо известная казахстанским болельщикам спортсменка, долгое время остающаяся одним из лидеров национальной команды. Она дважды становилась чемпионкой мира, но только в 2024 году получила возможность выступить на Олимпийских играх. Подробнее об этом — в материале Olympic. kz.

Боксерские перчатки
Фото: wikimapia by Kru Tony Moore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Боксерские перчатки

Свою первую медаль чемпионата мира Кызайбай завоевала в 2012 году, заняв третье место на турнире в Циньхуандао. Два года спустя, в 2014 году, она достигла вершины, став чемпионкой мира в Чеджу в весовой категории до 48 килограммов. Этот успех она повторила в 2016 году, став двукратной чемпионкой мира.

Основные победы в карьере Кызайбай одержала в весовой категории до 48 килограммов. Однако для участия в Олимпийских играх ей пришлось сменить дивизион. С 2015 года она выступает в категории до 51 килограмма. Несмотря на это, до текущего сезона ей не удавалось пробиться на Олимпийские игры.

Возможность получить олимпийскую квоту в 2024 году также была под угрозой. На первый мировой отборочный турнир в Италии тренеры отправили Алуа Балкибекову, которая не сумела завоевать путёвку. Второй шанс представился на мировом отборе в Таиланде.

Тренерский штаб провел внутренний турнир, победитель которого получил возможность выступить на квалификационном старте. Кызайбай выиграла очное противостояние у Балкибековой, завоевав право поехать в Таиланд.

"Я оступилась в четвертьфинале Азиатских игр, в шаге от квалификации. Алуа проиграла в четвертьфинале турнира в Италии. Поэтому спарринг перед итоговым квалификационным стартом был очень хорошим решением. До этого, сколько бы я ни был боксёром номер один, я не могла поехать на Олимпиаду.

В этот раз я думаю, что отбор в виде спарринга ни у кого не вызовет вопросов. Все справедливо. Я никогда не избегала конкуренции. Кто сильнее, тот пусть и едет",- поделилась Назым Кызайбай .

В Таиланде Кызайбай успешно справилась со своей задачей и, наконец, завоевала олимпийскую квоту. Хотя Олимпиада в её карьере должна была произойти раньше, ей удалось исполнить свою мечту, пробиться на Игры и представить свою страну на главном спортивном событии четырёхлетия.

Уточнения

Назым Абайкызы Кызайбай (каз. Назым Абайқызы Қызайбай; род. 14 сентября 1993, Алатау) — казахстанская боксёрша. Бронзовый призёр Олимпийских игр 2024 года, двукратная чемпионка мира (2014, 2016), чемпионка Азии (2021), семикратная чемпионка Казахстана (2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2016, 2017).

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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