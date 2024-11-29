Российский футболист заявил, что матчи сборной привлекательны для болельщиков

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Нападающий "Краснодара" Федор Смолов сообщил, что матчи сборной интересны болельщикам, сообщает Metaratings.

Фото: commons.wikimedia.org by Дмитрий Садовников, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Сборная России с флагом

"Сейчас такие реалии — приходится играть, с кем договорились. Вы видели, сколько было болельщиков в Краснодаре или в Волгограде? Сейчас матчи сборных России привлекательны для болельщиков", — отметил Федор Смолов.

Весной 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций, последовав рекомендациям Международного олимпийского комитета, решили отстранить сборную России и все российские клубы от участия во всех соревнованиях под своей эгидой. В результате российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам чемпионат мира, а также чемпионат Европы 2024 года в Германии.

Уточнения

Фёдор Миха́йлович Смо́лов (род. 9 февраля 1990, Саратов) — российский футболист, нападающий «Краснодара».

