Российский футболист заявил, что матчи сборной привлекательны для болельщиков

Нападающий "Краснодара" Федор Смолов сообщил, что матчи сборной интересны болельщикам, сообщает Metaratings.
"Сейчас такие реалии — приходится играть, с кем договорились. Вы видели, сколько было болельщиков в Краснодаре или в Волгограде? Сейчас матчи сборных России привлекательны для болельщиков", — отметил Федор Смолов.
Весной 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций, последовав рекомендациям Международного олимпийского комитета, решили отстранить сборную России и все российские клубы от участия во всех соревнованиях под своей эгидой. В результате российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам чемпионат мира, а также чемпионат Европы 2024 года в Германии.
Фёдор Миха́йлович Смо́лов (род. 9 февраля 1990, Саратов) — российский футболист, нападающий «Краснодара».
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