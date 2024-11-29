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Польский футбольный клуб пожаловался на баннер про Красную армию

0:52
Спорт

Польский футбольный клуб "Легия" подал жалобу в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на баннер, размещённый болельщиками кипрской "Омонии", отмечающий освобождение Варшавы Красной армией. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Лига Чемпионов УЕФА
Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Evdokimov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Лига Чемпионов УЕФА

"Скандальный баннер болельщиков "Омонии", представленный во время вчерашнего матча, был направлен на искажение истины. От имени клуба и людей, отдавших свои жизни в борьбе за свободу Варшавы и Польши, мы обратились в УЕФА сразу после матча", — сообщили в польском клубе.

Перед матчем фанаты "Омонии" вывесили баннер с текстом: "17.01.1945 Красная армия освободила Варшаву". В итоге встреча завершилась победой "Легии" со счётом 3:0.

Уточнения

Сою́з европе́йских футбо́льных ассоциа́ций (англ. Union of European Football Associations, сокращённо UEFA, в русской транслитерации УЕФА) — спортивная организация, управляющая футболом в Европе и некоторых западных регионах Азии.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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