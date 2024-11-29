Польский футбольный клуб пожаловался на баннер про Красную армию

Польский футбольный клуб "Легия" подал жалобу в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на баннер, размещённый болельщиками кипрской "Омонии", отмечающий освобождение Варшавы Красной армией. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
"Скандальный баннер болельщиков "Омонии", представленный во время вчерашнего матча, был направлен на искажение истины. От имени клуба и людей, отдавших свои жизни в борьбе за свободу Варшавы и Польши, мы обратились в УЕФА сразу после матча", — сообщили в польском клубе.
Перед матчем фанаты "Омонии" вывесили баннер с текстом: "17.01.1945 Красная армия освободила Варшаву". В итоге встреча завершилась победой "Легии" со счётом 3:0.
Сою́з европе́йских футбо́льных ассоциа́ций (англ. Union of European Football Associations, сокращённо UEFA, в русской транслитерации УЕФА) — спортивная организация, управляющая футболом в Европе и некоторых западных регионах Азии.
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