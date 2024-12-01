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Опасные жиросжигатели: узнайте, чем они могут вам навредить

2:53
Спорт

Жиросжигатели — популярная добавка для похудения, обещающая быстрое снижение веса даже без диет и тренировок.

Бады
Фото: commons.wikimedia.org by Крисморозова, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Бады

Однако за красивой упаковкой могут скрываться сомнительная эффективность и серьезные риски для здоровья. Что на самом деле скрывают эти средства, и стоит ли их использовать?

Какие бывают жиросжигатели

На рынке представлено множество жиросжигателей, но основные группы следующие:

  • Термогеники: стимулируют организм вырабатывать энергию и тепло, что, предположительно, ускоряет метаболизм. Основные компоненты: кофеин, таурин, экстракт зеленого чая.
  • Липотропики: способствуют расщеплению жиров. Часто содержат L-карнитин, хром, метионин.
  • Блокаторы аппетита: влияют на центры голода в мозге, помогая меньше есть. Содержат глюкоманнан, кофеин, синефрин.

Есть и комбинированные препараты, объединяющие свойства всех групп.

Из чего состоят жиросжигатели

  • Кофеин: улучшает концентрацию и повышает энергозатраты.
  • Экстракт зеленого чая: может усилить эффект тренировок, но его влияние без активности изучено недостаточно.
  • L-карнитин: помогает на начальном этапе похудения, но со временем эффект снижается.
  • Глюкоманнан: пищевое волокно, подавляющее голод. Однако доказательств его эффективности мало.
  • Хром: улучшает чувствительность клеток к инсулину, что может слегка способствовать снижению веса.

Эффективны ли жиросжигатели

Жиросжигатели действительно разгоняют метаболизм, но их эффект кратковременный. Обзор исследований показал, что они уступают правильному питанию и тренировкам.

Эти добавки лишь слегка усиливают результат, если совмещать их с активным образом жизни.

Риски и опасности

Побочные эффекты жиросжигателей изучены не до конца, но известны следующие риски:

  • Возможное повышение артериального давления: людям с гипертонией и сердечно-сосудистыми заболеваниями необходимо проконсультироваться с врачом.
  • Редкие, но серьезные случаи, такие как печеночная недостаточность.
  • Загрязнение добавок токсичными веществами, особенно при покупке сомнительных БАДов.

Также компоненты жиросжигателей могут привести к передозировке, а индивидуальная реакция на добавки зависит от состояния здоровья и генетики.

Научных доказательств безопасности и эффективности жиросжигателей для похудения недостаточно. Риски превышают возможную пользу.

Лучший способ снизить вес — изменить образ жизни, включая сбалансированное питание, регулярную физическую активность и качественный отдых.

Уточнения

Биологи́чески акти́вные доба́вки (БАД) к пи́ще — биологически активные вещества и их композиции, предназначенные для непосредственного приёма с пищей или введения в состав пищевых продуктов.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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