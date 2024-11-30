Кафельников отреагировал на ситуацию с Валиевой и Свентек: стыдно за то, что происходит сейчас

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Бывший российский теннисист Евгений Кафельников выразил сожаление о том, что не принимал допинг во время своей карьеры в свете скандала с российской фигуристкой Камилой Валиевой и польской теннисисткой Игой Свентек.

Фото: commons.wikimedia.org by Официальный сайт Министерства спорта Республики Татарстан, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Евгений Кафельников

Кафельников считает, что раз уж сегодня это разрешается польской теннисистке, и ему в своё время нужно тоже было принимать стимулирующие препараты, чтобы повысить свою результативность. Спортсмен добавил, что ему стыдно смотреть, как сегодня развиваются события в мировом теннисе.

"Иногда я думаю… "Почему, черт возьми, я не принимал стероиды на протяжении всей своей карьеры, чтобы играть вместо 170 матчей в год, может быть, 300?" Стыдно за то, что происходит с теннисом сейчас", — написал Кафельников в своих соцсетях.

23-летняя польская теннисистка Ига Свентек была дисквалифицирована на один месяц после того, как в её допинг-пробе обнаружили триметазидин. Однако ITIA признала, что вещество попало в организм спортсменки из-за загрязнённого лекарства, и поэтому решила, что вина или халатность со стороны Иги отсутствуют.

Уточнения

Евге́ний Алекса́ндрович Ка́фельников (род. 18 февраля 1974, Сочи, Краснодарский край) — российский теннисист, самый титулованный теннисист в истории России.



Ками́ла Вале́рьевна Вали́ева (тат. Камилә Валерий кызы Вәлиева; род. 26 апреля 2006, Казань) — российская фигуристка, выступающая в одиночном катании.



И́га Свёнтек (или Швёнтек; пол. Iga Świątek [ˈiɡa ˈɕfʲɔntɛk] ; род. 31 мая 2001[…], Варшава) — польская теннисистка.

