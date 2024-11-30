Свищёв обратил внимание на разные дисквалификации Валиевой и Свентек за один и тот же допинг

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Депутат Государственной Думы РФ Дмитрий Свищёв прокомментировал различия в сроках дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой и польской теннисистки Иги Свентек за использование триметазидина.

Фото: Официальный аккаунт ФФККР ВКонтакте by Мария Евтеева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Камила Валиева

Политик отметил, что ситуация со Свентек должна привлечь внимание российской стороны, поскольку наказания для спортсменов за допинг оказались разными, несмотря на схожие обстоятельства.

Свищёв выразил недоумение относительно объяснения Свентек о том, как допинг попал в её организм, и подчеркнул, что не предлагает дисквалифицировать Свентек на четыре года, как Валиеву, но хотел бы аналогичного срока дисквалификации и для российской спортсменки. Поэтому он считает, что Валиева должна была получить такой же месячный срок дисквалификации, как и Свентек.

"Мы не говорим, что Свентек надо было, как и Валиеву, на четыре года дисквалифицировать. Нет, надо было Валиеву отстранять на такой же срок, как и теннисистку, то есть на месяц. Мы не впервые видим, что иностранные спортсмены несут символическое наказание за нарушение, особенно в теннисе", — сказал Свищев "Спорт-Экспрессу".

Камила Валиева была дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Это произошло 29 января 2023 года.

Уточнения

Ками́ла Вале́рьевна Вали́ева (тат. Камилә Валерий кызы Вәлиева; род. 26 апреля 2006, Казань) — российская фигуристка, выступающая в одиночном катании.



И́га Свёнтек (или Швёнтек; пол. Iga Świątek [ˈiɡa ˈɕfʲɔntɛk] ; род. 31 мая 2001[…], Варшава) — польская теннисистка, бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде.

