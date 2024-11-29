Главу Федерации футбола Брунея уволили после товарищеского матча с Россией

1:07 Your browser does not support the audio element. Спорт

Фейсал Юсофф был отстранен от должности президента Федерации футбола Брунея (FABD). Это решение было принято исполнительным комитетом FABD по указанию султана Брунея Хассанала Болкиаха. Об этом сообщается в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) FABD.

Фото: commons.wikimedia.org by Ik ben groot, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Футбол

В качестве причины увольнения указано нарушение Юсоффом законодательства страны, однако конкретные детали не раскрываются. Исполняющим обязанности главы FABD стал Махруб Мурни.

16 ноября поступила информация о том, что футболисты Брунея посетили стриптиз-клуб в Краснодаре. У иностранцев возникли трудности с расчётом, и вскоре после этого они решили отправиться в бар.

Накануне сборная Брунея потерпела сокрушительное поражение в товарищеском матче против команды России со счетом 0:11, что стало самой крупной победой в истории под руководством Валерия Карпина.

Уточнения

Вале́рий Гео́ргиевич Ка́рпин (род. 2 февраля 1969, Нарва) — российский футбольный тренер, ранее выступавший как футболист на позиции полузащитника.

