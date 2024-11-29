Фейсал Юсофф был отстранен от должности президента Федерации футбола Брунея (FABD). Это решение было принято исполнительным комитетом FABD по указанию султана Брунея Хассанала Болкиаха. Об этом сообщается в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) FABD.
В качестве причины увольнения указано нарушение Юсоффом законодательства страны, однако конкретные детали не раскрываются. Исполняющим обязанности главы FABD стал Махруб Мурни.
16 ноября поступила информация о том, что футболисты Брунея посетили стриптиз-клуб в Краснодаре. У иностранцев возникли трудности с расчётом, и вскоре после этого они решили отправиться в бар.
Накануне сборная Брунея потерпела сокрушительное поражение в товарищеском матче против команды России со счетом 0:11, что стало самой крупной победой в истории под руководством Валерия Карпина.
Вале́рий Гео́ргиевич Ка́рпин (род. 2 февраля 1969, Нарва) — российский футбольный тренер, ранее выступавший как футболист на позиции полузащитника.
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