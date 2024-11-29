Когда лучше есть до или после тренировки?

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Стоит ли перекусывать после тренировки, или лучше подождать и поесть перед следующим занятием в спортзале? Этот вопрос вызывает много дискуссий, но эксперты согласны с четкой рекомендацией для всех уровней спортсменов — как любителей, так и профессионалов.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Девушка ест гранолу

Спортивный диетолог Джессика Айзекс в интервью журналу Fit&Well предложила находить золотую середину между протеиновым коктейлем и обильным приемом пищи. Это особенно актуально, если ваша цель — нарастить мышечную массу.

По утверждению специалиста, чтобы поддерживать спортивные достижения, важно делать перекус после тренировки не только с белками, но и с углеводами. Оптимальное соотношение составляет 3:1, что подразумевает потребление около 45-60 г углеводов вместе с 15-20 г белка.

Белок играет ключевую роль в обеспечении организма аминокислотами, которые необходимы для восстановления мышечной ткани после физической нагрузки. "Сложные" углеводы обеспечивают организм энергией и помогают избежать усталости. Отличными вариантами для приема пищи после тренировки могут стать каши, яйца, цельнозерновой хлеб и даже макароны из твердых сортов пшеницы в сочетании с нежирным мясом.

Что касается времени, когда следует поесть после тренировки, то это зависит от индивидуальных особенностей каждого человека. Диетолог Айзекс рекомендует ориентироваться на свои ощущения и "слышать" своё тело. Если вы чувствуете голод — не стесняйтесь покушать, а если голода нет, можете подождать, пока он не появится. Все довольно просто.

Уточнения

Аминокисло́ты также аминокарбо́новые кисло́ты, АМК — органические соединения, в молекуле которых одновременно содержатся карбоксильные и аминные группы.



Углево́ды (глици́ды) — органические вещества, содержащие карбонильную группу и несколько гидроксильных групп.

