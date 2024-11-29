В какое время суток тренировки приносят больше пользы?

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Существует распространенное мнение, что оптимальное время для физических упражнений — утренние часы, и этот факт был неоднократно подтверждён научными исследованиями. Однако недавнее исследование выявило, что вечерние тренировки могут быть более эффективными в ряде случаев.

Фото: pxhere тренировки

Австралийские эксперты обнаружили, что физическая активность перед сном способна снизить риск смертности более чем на 60%, а вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний — на 36%. Результаты восьмилетнего эксперимента были опубликованы эндокринологом Зухрой Павловой в её Telegram-канале.

Как же учёным удалось определить оптимальное время для тренировок? Они проанализировали данные 30 тысяч добровольцев, страдавших от ожирения, отметила доктор.

В исследовании принимались во внимание не только физические упражнения, но и любая активность, которая способствовала увеличению сердечного ритма у участников. Это включает даже такие повседневные дела, как уборка в доме.

Результаты показали, что утренние занятия также приносят пользу, однако они менее значительны по сравнению с вечерними тренировками, особенно для людей, страдающих от избыточного веса.

Уточнения

Ожире́ние (лат. adipositas — «ожирение» и obesitas — «полнота, тучность, откормленность») — результат формирования чрезмерных жировых отложений, которые могут наносить вред здоровью.



Рацион (от лат. ratio, rationis — расчёт, мера) — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.

