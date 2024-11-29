Диетолог назвала мешающие росту мышечной массы ошибки в питании

Диетолог Даниэль Крамбл Смит указала на питательные ошибки, которые препятствуют набору мышечной массы. Об этом сообщает издание Verywellhealth. com.
Среди основных проблем она выделила шесть моментов: дефицит белка, нехватка калорий, малое количество углеводов, недостаток жидкости, игнорирование здоровых жиров и отсутствие полноценного питания после тренировки.
"После физической нагрузки организму нужны питательные вещества для восстановления. Рекомендуется употреблять сбалансированные блюда из белков и углеводов сразу после занятий", — уточнила Смит.
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