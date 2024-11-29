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Диетолог назвала мешающие росту мышечной массы ошибки в питании

0:41
Спорт

Диетолог Даниэль Крамбл Смит указала на питательные ошибки, которые препятствуют набору мышечной массы. Об этом сообщает издание Verywellhealth. com.

Прыжки со скакалкой
Фото: dvidshub.net by Sgt. Austin Hazard, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Прыжки со скакалкой

Среди основных проблем она выделила шесть моментов: дефицит белка, нехватка калорий, малое количество углеводов, недостаток жидкости, игнорирование здоровых жиров и отсутствие полноценного питания после тренировки.

"После физической нагрузки организму нужны питательные вещества для восстановления. Рекомендуется употреблять сбалансированные блюда из белков и углеводов сразу после занятий", — уточнила Смит.

Уточнения

Углево́ды (глици́ды) — органические вещества, содержащие карбонильную группу и несколько гидроксильных групп. 

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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